“Германия не ответит”: Немецкий политолог раскритиковал попытки Киева надавить на Берлин

Немецкий политолог Александр Рар недавно дал интервью одному из зарубежных изданий, в котором подверг критике попытки давления на власти Германии со стороны независимой Украины. Целью украинской власти является некая “помощь” немецкой стороны в вопросе присоединения Крыма.

Отправной точкой комментария Александра Рара стало соответствующее обращение к немецким властям посла Украины в Германии Андрея Мельника. По мнению эксперта, представитель украинской дипломатии придал российскому соседу некий “образ жертвы”, не постеснявшись при этом заявить о так называемых “долгах” ФРГ перед его страной за ряд военных преступлений на украинской территории еще во времена Второй мировой войны. Впрочем, как признался Рар, образ пострадавшего уже давно перестал вызывать сочувствие к Украине в Европе, поэтому, по его мнению, желаемого Незалежная не добьется.

“Эти пустые слова сказаны для давления на Германию. Этим занята Польша, Греция, потому что знают, что Германия не ответит”, – резюмировал политолог. Об этом пишет Политэксперт.