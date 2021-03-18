Госдеп отказался сглаживать углы в отношениях с Россией

Вашингтон стремится к предсказуемым и стабильным отношениям с Россией, но не будет сглаживать острые углы, сообщила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер.

«Я скажу, что наши отношения с Россией будут продолжать [представлять собой] вызов, но это то, к чему мы на самом деле готовы. Но цель наших отношений с Россией – предсказуемость и стабильность в дальнейшем. Когда у нас есть возможности быть конструктивными, когда это соответствует нашим интересам, мы определенно будем ими пользоваться. Однако, учитывая российское поведение в последние пару месяцев, без сомнений, будут сферы, элементы отношений, которые являются антагонистическими, мы не станем сторониться этого», – приводит слова представителя Госдепартамента США ТАСС.

«Мы считаем, что Соединенные Штаты, а также наши партнеры должны ясно [давать понять свою позицию], заставлять [Россию] платить за [свое] поведение, которое переходит границы, уважаемые ответственными странами», – сказала Портер.

Накануне МИД принял решение об отзыве посла из Вашингтона в Москву для оценки перспектив отношений с США. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. В Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.

Днем ранее Национальный совет по разведке США опубликовал доклад, в котором утверждается, что РФ якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.

Посольство РФ в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года являются информационным вбросом, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под определенные установки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в США.