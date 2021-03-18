Пила Саша – Личное мнение

Известная Саша Зверева, пропагандирующая домашние роды, отказ от прививок и всё натуральное, откровенно рассказала, почему орёт на мужа.

В двух словах, она затрахалась. Муж работает круглосуточно, её саму замучили дети, прямые эфиры для куриц, а ей нужно внимание. Ну, она же девочка — хочет на ручки в 40.



Фото: Соцсети

«Я ору на Дэна. Иногда матом. Английским. Я его воспитываю, пилю. И причиной этому мой взрывной характер, мой недосып (попросту не хватает ресурса сообщать ему о своих претензиях через «я — сообщения», а не через «ты — дурак!»). Мне ужасно не хватает его внимания. Он сейчас работает 24/7, и рычанием дикой тигрицы я получаю это внимание».

Ну, ок — концепция совершенно понятна. Мужа — воспитать. Внимание — получить. Правда, тут возникает вопрос, а чем Саша отличается от своих подписчиц?

Правильный ответ: да она такая же, просто сидит наверху курятника.

Мужу Дэну, если судить по фото, тоже уже хорошо за 40. Доброе лицо, видно, что человек хороший, мягкий.

Принял явно немолодую Сашу. Принял и её детей от посторонних мужчин. Терпит то, что жена занята не детьми, не семьёй, не домом, а постоянно втыкает в Инстаграм и делает фото.

Ну, посмотрите на эти постановочные фотки, будто из рекламы йогурта:



Фото: Соцсети

Поспать бы после работы, Саш? Тихонько заняться сексом. Поесть бы вкусно, вместе посмотреть кино. Пройтись вдвоём, оставив твоих детишек няньке.

Но — нет, Зверева орёт на мужа «английским матом» (откуда она его, кстати, знает?).

«Они уезжают с утра, когда я в каком-нибудь прямом эфире, потом у них кружки, занятия, а у меня фотосеты, созвоны… Вот и день прошел. Иногда я укладываю вечером Севу и понимаю, что одного из детей сегодня забыла. И тогда я крадусь в комнату, затискиваю и хотя бы 5-10 минут обнимаюсь и разговариваю. Детей так много, что приходится делить по дням: сегодня с этим пошушукалась про личное, завтра с тем выбрала новый декор для его комнаты и так далее».

И Сашу жаль, конечно — нести пургу про роды дома в режиме нон-стоп 24/7 не всякая выдержит. Но это — её ведь выбор. Её формат жизни. Ей нужно внимание, а муж не просто терпит её закидоны по жизни, но и огребает по полной.

Активным домохозяйкам постоянно что-то нужно. Работать над отношениями, развиваться, не лежать на диване. Одни пропагандируют это, как Саша. Другие смотрят и внедряют передовой опыт дома — носки не там лежат, скотина, ах же ж ёжтваюжмать!

Чем всё заканчивается? Вариантов пара. Устав от циркулярной пилы, муж валит вдаль, или превращается в студень.

И то, и другое — так себе вариантики. Что хуже — жить с забитым мужчиной, перестав уважать его, или быть брошенной — сразу и не сказать.

Пилите мужиков?

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