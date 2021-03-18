19 марта состоится заседание СНБО – СМИ

19 марта состоится заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины. Об этом 18 марта сообщает “РБК-Украина” со ссылкой на источник в Офисе президента.

По словам собеседника, принятие резонансных или сенсационных решений на заседании не ожидается.

2 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины наложил санкции на нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, ZIK и NewsOne (ранее Зеленский говорил, что Козак и Медведчук – это “одна история” в контексте владения украинскими телеканалами).

19 февраля СНБО решил ввести санкции против еще 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака.

26 февраля СНБО наложил ограничения на 10 бывших украинских офицеров, изменивших Украине, в частности на бывшего главу Службы безопасности Украины Александра Якименко и бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.

На заседании СНБО 11 марта была одобрена стратегия деоккупации Крыма и продлены на три года санкции против двух российских банков. Совет также поручил СБУ проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений в 2010 году.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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