 

Медведев прокомментировал слова Байдена о Путине-убийце

18.03.2021, 22:38, Новости дня
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает “издержками возраста” заявление президента США Джо Байдена, который утвердительно ответил на вопрос, считает ли он убийцей президента РФ Владимира Путина. Об этом Медведев заявил журналистам 18 марта, пишет ТАСС.

Медведев сказал, что когда ранее встречался с Байденом, тот “производил адекватное впечатление”, но “судя по всему, время его не пощадило”.

По словам зампреда Совбеза, “комментировать тут нечего”.

В интервью ABC News, опубликованном 17 марта, Байден назвал Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы.

В тот же день министерство иностранных дел России вызвало посла из Вашингтона для консультаций. В МИД РФ пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, “что делать и куда двигаться” в контексте отношений между Россией и США.

18 марта Путин ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: “Кто как обзывается, тот сам так называется”. Позднее Путин предложил Байдену “не пикироваться заочно” и в ближайшие дни поговорить в прямом эфире.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 18 марта заявила, что Байден не жалеет о своих словах, но надеется, что Россия и Соединенные Штаты продолжат поддерживать отношения. На предложение Путина пообщаться в прямом эфире Псаки ответила, что Байден и Путин уже провели телефонный разговор.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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