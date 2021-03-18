МИД РФ начал подготовку разговора Путина с Байденом

Министерство иностранных дел России начало подготовку нового разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом. Об этом 18 марта сообщило ТАСС.

В МИД РФ на запрос агентства ответили, что “уже начали” проработку организации разговора между двумя президентами.

В интервью ABC News, опубликованном 17 марта, Байден назвал Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы.

В ответ Путин пожелал Байдену здоровья. “Кто как обзывается, тот сам так называется”, – добавил Путин 18 марта во время встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.

В эфире телеканала “Россия 24” Путин предложил Байдену продолжить их заочную дискуссию в прямом эфире 19-го или 22 марта – “не пикироваться заочно” и “не откладывать беседу в долгий ящик”.

В ответ на предложение Путина в Белом доме заявили, что Байден уже провел ранее телефонные переговоры с президентом РФ и “есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал”. Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки отметила на брифинге в четверг, что глава Белого дома 19 марта совершит рабочую поездку в американский штат Джорджия и “будет очень занят”.

Псаки также заявила, что Байден не жалеет о своих словах, но надеется, что Россия и Соединенные Штаты продолжат поддерживать отношения.

По данным разведки США, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена и ее лично санкционировал Путин.

По словам Байдена, во время разговора с Путиным в конце января он предупредил главу Кремля о возможной ответственности. Президент США отметил, что “довольно хорошо” знает Путина и в начале беседы сказал ему: “Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы”.

В день публикации интервью Байдена ABC News министерство иностранных дел России вызвало посла из Вашингтона для консультаций. В МИД РФ пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, “что делать и куда двигаться” в контексте отношений между Россией и США.

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