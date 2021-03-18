Степанов рассказал, какие вакцины получит Украина в марте и апреле

До 31 марта Украина получит 1,5 млн доз вакцины от коронавируса Covishield и 700 тыс. доз CoronaVac. Об этом “Укринформу” 18 марта сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, в апреле в страну привезут еще 1,2 млн доз препарата китайской компании Sinovac и еще порядка 600–700 тыс. доз от глобальной инициативы COVAX.

Степанов сообщил, что Минздрав находится на финальной стадии подписания других договоров на поставку вакцин. Они начнутся сразу после заключения контрактов.

“У нас еще подписано 10 млн доз вакцины Novavax. Думаем, начнем получать ее в июне этого года”, – сказал министр.

По его информации, в мае-июне Украина ожидает поступление не менее 1,4–1,5 млн доз вакцин по механизму COVAX.

Степанов отметил, что срывы сроков поставки вакцин от коронавируса происходят во всем мире. О точных датах поставок вакцин будет известно за несколько дней.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech Украина должна получить в рамках глобального механизма COVAX.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. По состоянию на 18 марта в Украине сделали 81,8 тыс. прививок от коронавируса, один пациент получил уже две дозы вакцины.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

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