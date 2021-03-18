YouTube ограничил аккаунт российского телеканала “Вести.Крым” из-за видео о “прославлении фашистов в Украине”

YouTube 17 марта ограничил работу аккаунта российского пропагандистского телеканала “Вести.Крым” из-за видео о якобы прославлении в Украине нацистов. Об этом сообщается на сайте “Вести.Крым”.

В течение недели телеканал не сможет выкладывать новые записи и проводить прямые трансляции.

В заявлении телеканала утверждается, что YouTube ограничил работу аккаунта из-за видео “Вот кто в почете на Украине: Видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР”, которое было опубликовано в апреле 2019 года. Сейчас видео недоступно, на странице записи сказано, что YouTube удалил его из-за “языка вражды”.

Аккаунт телеканала доступен. Однако если в ближайшие три месяца YouTube обнаружит еще какие-то нарушения, его могут заблокировать полностью.

Телеканал отправил официальный запрос в YouTube с жалобой на неправомерность действий видеохостинга.

Директор ТРК “Вести.Крым” Александр Минаков рассказал, что телеканал получил уведомление в 23.00 17 марта. По его мнению, это связано с празднованием годовщины “воссоединения” Крыма и России.

В марте YouTube также пометил фильм “Крым. Путь на Родину”, который состоит в основном из интервью российского президента Владимира Путина, как потенциально неприемлемый – теперь чтобы его увидеть, пользователям нужно дважды согласиться на то, чтобы продолжить просмотр. Роскомнадзор потребовал от Google снять все ограничения, писало ТАСС.

На этой неделе российские власти в Крыму и Севастополе проводят праздничные мероприятия в честь седьмой годовщины со дня “присоединения” к России.

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.

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