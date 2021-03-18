 

YouTube ограничил аккаунт российского телеканала “Вести.Крым” из-за видео о “прославлении фашистов в Украине”

18.03.2021, 22:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

YouTube 17 марта ограничил работу аккаунта российского пропагандистского телеканала “Вести.Крым” из-за видео о якобы прославлении в Украине нацистов. Об этом сообщается на сайте “Вести.Крым”.

В течение недели телеканал не сможет выкладывать новые записи и проводить прямые трансляции.

В заявлении телеканала утверждается, что YouTube ограничил работу аккаунта из-за видео “Вот кто в почете на Украине: Видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР”, которое было опубликовано в апреле 2019 года. Сейчас видео недоступно, на странице записи сказано, что YouTube удалил его из-за “языка вражды”.

Аккаунт телеканала доступен. Однако если в ближайшие три месяца YouTube обнаружит еще какие-то нарушения, его могут заблокировать полностью.

Телеканал отправил официальный запрос в YouTube с жалобой на неправомерность действий видеохостинга. 

Директор ТРК “Вести.Крым” Александр Минаков рассказал, что телеканал получил уведомление в 23.00 17 марта. По его мнению, это связано с празднованием годовщины “воссоединения” Крыма и России.

В марте YouTube также пометил фильм “Крым. Путь на Родину”, который состоит в основном из интервью российского президента Владимира Путина, как потенциально неприемлемый – теперь чтобы его увидеть, пользователям нужно дважды согласиться на то, чтобы продолжить просмотр. Роскомнадзор потребовал от Google снять все ограничения, писало ТАСС.

На этой неделе российские власти в Крыму и Севастополе проводят праздничные мероприятия в честь седьмой годовщины со дня “присоединения” к России. 

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / С аукциона продается среднемоторный Honda Civic 80-х годов выпуска

13.07 / Синоптики предупредили о сильном похолодании в центре европейской части России

01.01 / Конгресс США преодолел вето Трампа на оборонный бюджет, который предусматривает помощь Украине

09.01 / Мадрид парализовало из-за сильнейшего снегопада

22.01 / Facebook помогает ФБР искать участников протестов в Капитолии

02.08 / Прилепин указал на связь задержания россиян в Белоруссии с Китаем

12.01 / Черногория отменила обязательный тест на коронавирус для туристов

29.12 / Суд в Москве заключил под стражу бывшего схимонаха Сергия

18.09 / Губернатор Камчатки осмотрел первое российское краболовное судно

02.10 / Коронавирус не изменил мир, но стал катализатором конфликтов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска