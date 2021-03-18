 

Исследователи: Определенные жидкости для полоскания рта могут остановить передачу коронавируса

18.03.2021, 22:36, Разное
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Ученые из школы стоматологической медицины Рутгерса нашли подтверждение того, что 2 типа жидкости, которые используют для полоскания рта, способны разрушать COVID-19 в лабораторных условиях и предотвращать его повторение в клетках людей. Результаты исследования опубликовали в издании Pathogens.
Опыты специалистов продемонстрировали, что листерин и хлоргексидин, ополаскиватель для рта, назначенный врачами, могут разрушать вирус через несколько секунд после разбавления концентраций, которые имитируют его использование. Даниел Х.Файн, автор статьи, рассказал, что опыты проводили в лаборатории, где использовали концентрацию жидкости для полоскания рта и определяли период, который нужен для контакта с тканями для воспроизведения условий, обнаруженных во рту.

Из опыта следует, что 2 средства для полоскания рта обеспечивают определенную защиту от передачи вируса: бетадин, который содержит повидон-йод, и пероксаль, имеющий в составе перекись водорода. Но лишь хлоргексидин и листерин смогли разрушить вирусные частицы с незначительным влиянием на клетки кожи во рту, которые предоставляют защиту против вирусов.

Эксперт предупреждает людей о том, что нельзя рассчитывать на жидкости для полоскания рта как на метод замедления распространения заболевания, пока это не докажут с помощью клинических испытаний на людях. Чтобы узнать о реальной эффективности средств на людях, нужны дальнейшие исследования.

Источник: glas.ru



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