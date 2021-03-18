Специалисты сообщили, что продолжительность сна влияет на набор жира в организме

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18.03.2021, 22:36, Разное
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Ученые обнаружили взаимосвязь между набором висцерального жира, оказывающим негативное воздействие на здоровье человека, и длительностью сна. Висцеральный жир связывают с метаболическим синдромом – набором состояний, способствующих возникновению болезней сердца.
Чтобы бороться с жировыми отложениями в области живота специалисты рекомендуют придерживаться диеты, но недавние опыты продемонстрировали, что длительность сна тоже способствует стремительному увеличению жира. Исследователи университета Уэйк-Форест в США вели наблюдение за участниками эксперимента и выяснили, что у людей моложе 40 лет, отдыхавших меньше 5 часов в день, удваиваются риски возникновения жира вокруг органов. Работа, которая опубликована в издании Sleep, представила, что 8 и больше часов сна связано с увеличением висцерального жира.

Кристен Г. Хейрстон, автор работы, сообщила, что недосыпание и избыток сна может оказаться опасным, а людям необходимо спать от 6 до 8 часов каждую ночь. Также она заявила, что имеется связь между ожирением и сном, а эксперты должны рассматривать режим сна и то, как он влияет на показатели висцерального жира.

Источник: ufatime.ru



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