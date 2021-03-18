 

“Мы можем менять пищевые привычки”: Ученые рассказали о влиянии генов на вкус пищи

18.03.2021, 22:36, Разное
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Британские исследователи провели исследование, в ходе которого выяснили, что на пищевые пристрастия в немалой степени влияют особенности человеческой генетики. Результаты научной работы прокомментировала отечественный эксперт-нутригенетик Людмила Селедцова.
К исследованию ученых, представляющих Кембриджский университет (Великобритания), были привлечены 3262 пары женского пола, показатель среднего возраста которых составил 58 лет. Стоит отметить, что все они являлись сестрами – однояйцевыми или разнояйцевыми. Участницы эксперимента сдали определенные анализы, после чего рассказали о собственных предпочтениях в еде. В итоге выяснилось, что у близнецов, совпадение генома у которых составило 100%, вкусовые пристрастия были практически идентичными. В то же время у двойняшек, геномы которых отличались, предпочтения в еде нередко сильно отличались. Такие генетические корреляции подтвердила и российская врач-диетолог Людмила Селедцова. По её словам, наличие у человека, к примеру, высокой рецепторной чувствительности к горечи ведет к различению такого вкуса, поэтому подобный индивидуум не станет поглощать в больших количествах такие продукты, как горчица, чеснок, лук или крепкие алкогольные напитки.

Однако, как подчеркнула Селедцова, человек способен сознательно изменять свои пищевые привычки. “Обмануть генетику, пожалуй, все-таки можно. Тут берут верх механизмы осознанного контроля. Новый рацион может быть непривычным или невкусным, однако можно себя натренировать. Поэтому изменить свое пищевое поведение, конечно, можно”, – резюмировала медик.

Источник: style.rbc.ru



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