Установлено позитивное влияние художественной литературы

Исследователи из американского Университета Огайо сумели объяснить, почему некоторые люди в буквальном смысле подражают любимым героям из литературных романов. То же самое касается кинематографа и даже качественных видеоигр, говорят эксперты.

Дело в том, что читатели, зрители и даже геймеры оказываются слишком вовлечены в жизнь вымышленных персонажей. А поскольку авторы творений часто идеализируют их, нет ничего удивительного в том, что обычные люди хотят их наследовать понравившихся героев.

Такой вид наследования активирует определенные участки головного мозга, что ведет к более быстрому развитию умственной и эмоциональной составляющей. В данном случае очень важно, чтобы любимый герой действительно был достоин подражания. В противном случае можно ожидать неприятных сюрпризов.