 

Британцы создали смесь для эффективного тушения пожаров на торфяниках

18.03.2021, 22:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Погасить горящие торфяники очень сложно. Об этом вам расскажет любой профессиональный пожарный. Стоит залить огонь в одном месте, как он через некоторое время появляется в другом. Иногда создается впечатление, что торф и вовсе начинает разгораться где-то глубоко в недрах…

Именно тушение горящих торфяников всегда отнимает много сил и времени. Однако британские ученые, похоже, смогли решить проблему.

Состав предложенной противопожарной смеси, разработанной недавно специалистами из Великобритании, пока не разглашают. Однако точно известно, что применение данного средства помогает быстро справиться с пожарами на больших площадях. Стоимость смеси также невысока по сравнению с теми затратами, которые вынуждены нести пожарные команды, привлекая на длительное время тяжелую технику и большие человеческие ресурсы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03 / Видео: Русофобы Сербии доказали правоту Достоевского

15.08 / Эксперты рассказали о пользе йоги

24.11 / СМИ заявили, что Шокин, Луценко, Кулик, Деркач и Дубинский считаются главными врагами Байдена

15.11 / Новый Porsche Macan показали на первых рендерах

14.07 / Найден возможный способ увеличения продолжительности человеческой жизни

02.01 / Трамп прокомментировал решение Конгресса США, преодолевшего вето на оборонный бюджет 2021 года

28.08 / Путин дал оценку поведению белорусских силовиков

12.08 / Белорусскую биатлонистку Домрачеву раскритиковали за призыв к протестующим

25.02 / Французские учёные пытаются разгадать причину потери обоняния при COVID-19

10.01 / В РФ за сутки выявили 22 тыс. 851 случай коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска