Британцы создали смесь для эффективного тушения пожаров на торфяниках

Погасить горящие торфяники очень сложно. Об этом вам расскажет любой профессиональный пожарный. Стоит залить огонь в одном месте, как он через некоторое время появляется в другом. Иногда создается впечатление, что торф и вовсе начинает разгораться где-то глубоко в недрах…

Именно тушение горящих торфяников всегда отнимает много сил и времени. Однако британские ученые, похоже, смогли решить проблему.

Состав предложенной противопожарной смеси, разработанной недавно специалистами из Великобритании, пока не разглашают. Однако точно известно, что применение данного средства помогает быстро справиться с пожарами на больших площадях. Стоимость смеси также невысока по сравнению с теми затратами, которые вынуждены нести пожарные команды, привлекая на длительное время тяжелую технику и большие человеческие ресурсы.