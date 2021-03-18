Стало известно о подготовке новых санкций США против «Северного потока – 2»

Новые связанные с «Северным потоком – 2» санкции администрации президента США Джо Байдена могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG – оператора проекта строительства газопровода, сообщили источники Bloomberg.

Как ожидается, новый пакет санкций против «Северного потока – 2» будет представлен в виде доклада. Наряду с Nord Stream 2 AG в документе, согласно сведениям источников, будет фигурировать страховая компания, оказывающая услуги в рамках проекта, а также ряд других фирм, которые сотрудничают с судами, прокладывающими трубопровод в Балтийском море, передает ТАСС.

Ранее США потребовали от строителей «Северного потока – 2» прекратить работу. В прошлую пятницу глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс пригрозил санкциями участникам строительства газопровода. Двумя днями ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможности применения дополнительных односторонних санкций против участников проекта «Северный поток – 2», в том числе в отношении компании Nord Stream 2 AG. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие этапы осталось преодолеть до завершения проекта и когда он наконец может быть введен в эксплуатацию.