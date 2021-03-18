Крыму пообещали четырехполосные дороги к крупным городам

Четырехполосные съезды к основным городам Республики Крым будут построены в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма. Также запланирована реконструкция горной дороги от Ялты до Бахчисарая, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-24».

«У нас на ближайшие годы [для реализации в рамках ФЦП развития Крыма] еще порядка 600 различных мероприятий. Что это за мероприятия – это продолжение развития транспортной инфраструктуры, то есть мы построим четырехполосные полноценные съезды к основным городам: к Судаку, к Керчи, к Феодосии, к Ялте, к Алуште. И построим еще от Ялты то Бахчисарая горную дорогу, реконструируем», – приводит слова Хуснуллина ТАСС.

Хуснуллин отметил, что также будут выделены средства на приведение в нормативное состояние существующей дорожной сети региона. «Сначала мы построили такие глобальные стройки, как «Таврида», продолжать будем ее, «Тавриду», восьмой участок. А сейчас мы строим уже съезд с «Тавриды», улучшаем улично-дорожную сеть как внутри населенных пунктов, так и между населенными пунктами», – добавил вице-премьер.

Ранее в четверг президент Владимир Путин на совещании с руководством регионов и правительства РФ по вопросам развития Крыма и Севастополя напомнил, что в Крыму удалось устранить транспортную блокаду и ликвидировать угрозу энергодефицита.

Открытие автомобильного движения по трассе «Таврида» состоялось 27 августа 2020 года. 22 января 2021 года «Тавриду» включили в перечень автодорог федерального значения. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как «Таврида» повлияет на экономику Крыма.

Трасса «Таврида» – автодорога первой технической категории протяженностью 250,7 км, которая стала основой новой дорожной системы полуострова. Семь этапов уже введены в эксплуатацию, в 2020 году было решено продлить дорогу и построить еще один севастопольский участок трассы.