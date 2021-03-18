Мнение: Кому нужен Путин?

Путин ответил Байдену. Интеллигентно ответил, культурно, без всяких «тьфу на тебя». Здоровья пожелал. И подчеркнул: «Говорю это без иронии и шуток».

На этом бы Путину остановиться. И это был бы исчерпывающий ответ, но президента понесло. И он добавил: «… я вспоминаю – в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, мы говорили так: кто как обзывается, тот так и называется. Это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом, психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества. И думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще».

В свете этих слов президента даже не знаю, как оценивать слова Путина про Навального, когда президент сказал: «Кому он нужен-то..». Можно вспомнить, посмотрев сразу с 6:30…

Неужели, в тот самый момент, когда Путин произнес эти слова про Навального, где-то в глубине души у него мелькнул вопрос: «а я-то кому-нибудь еще нужен?»

К слову, на счет «Кто как обзывается, тот так и называется» – это уже дежавю, Путин вспоминал эту присказку еще в 2009 году. Смотрим с 1:01:

Рис отсюда

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