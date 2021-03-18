 

Мнение: Кому нужен Путин?

18.03.2021, 22:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Путин ответил Байдену. Интеллигентно ответил, культурно, без всяких «тьфу на тебя».   Здоровья пожелал. И подчеркнул: «Говорю это без иронии и шуток».

На этом бы Путину остановиться. И это был бы исчерпывающий ответ, но президента понесло. И он добавил: «… я вспоминаю – в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, мы говорили так: кто как обзывается, тот так и называется. Это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом, психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества. И думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще».

В свете этих слов президента даже не знаю, как оценивать слова Путина про Навального, когда президент сказал: «Кому он нужен-то..».  Можно вспомнить, посмотрев сразу   с 6:30…

Неужели, в тот самый момент, когда Путин произнес эти слова про Навального, где-то в глубине души у него мелькнул вопрос: «а я-то кому-нибудь еще нужен?»

К слову, на счет «Кто как обзывается, тот так и называется» – это уже дежавю, Путин вспоминал эту присказку еще в 2009 году. Смотрим с 1:01:

Рис  отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.12 / Не знаю, сколько у Путина кабинетов. А вот лиц — много

28.01 / Якутского шамана Габышева снова увезли в психдиспансер

30.01 / Мнение: Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира

08.10 / Иммунолог пообещал россиянам новую самоизоляцию

17.09 / Инсульт назвали возможным первым проявлением коронавируса

07.09 / Мнение: Секретные дневники персонажей “Властелина колец”

23.12 / Настя Каменских предстала в платье с экстремальным разрезом до бедра

09.01 / Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп привились от коронавируса

28.08 / Назван ТОП-10 самых надежных автомобилей с большим пробегом

01.09 / Доктор Мясников рассказал, вызывает ли рак у детей использование смартфона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска