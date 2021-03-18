Зачем Регине Тодоренко феминизм? – Личное мнение

В апреле 2014 года я написала пост об отвратительном реалити-шоу «Холостяк» на ТНТ, назвав его игрой в невольничий рынок.



Регина Тодоренко и её феминистическое тулово. Фото: Соцсети

Пожалуй, процитирую саму себя аж 7-летней давности:

Неужели девки настолько глупы, что этого не понимают? Или, может, понимают, но ради того, чтобы помелькать в телевизоре, согласны унизиться и поиграть в невольничий рынок?

Женщины новой формации в нашем обществе и так потеряли всякое к себе уважение: секс на третьем свидании для них — норма, а уж за подарки — вообще предел мечтаний. Девки готовы сносить любое неуважение к себе — лишь бы попасть в поле зрения обеспеченного мужика. Однако сделать из этого реалити-шоу – это за гранью добра и зла: его смотрят некрепкие умом курицы и начинают верить, что быть мясом, которое борется за внимание мужика, — в порядке вещей.

Вчера — в марте 2021 года — очнулась от спячки и заклеймила это шоу позором новоявленная феминистка Регина Тодоренко.

Пожалуй, процитирую гражданочку, до которой, как вы уже поняли, прописные истины доходят, как до утки — на 8 сезоне:

С одной стороны приводит в ярость идея, которая заставляет девушек приносить дары, чтобы понравиться мужчине чуть больше, чем соперница; девушек осматривают как лошадей, проверяют «копыта», «зубы», «хвост» и «гриву». Разве это не обесценивает девушку как личность? С другой стороны – красивые самодостаточные независимые девушки сами туда идут по собственной воле, а миллионы людей смотрят на эти скачки длинноногих и белозубых, создавая рейтинг и формируя новые социальные принципы, а с третьей стороны – как же хочется счастья для каждой из участниц проекта, чтобы не нужно было проходить несколько этапов «смотрин», кастингов, ещё и публичных, чтобы обрести любовь.

«Разве это не обесценивает девушку как личность?» — вопрошает в своих рассуждениях о «Холостяке» Тодоренко, которая год назад задала женщинам России следующие вопросы:

«А ты не задумывалась, почему он тебя бьет? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?»



Хотите ещё цитаток от Регинки от апреля прошлого года? Их есть у меня:

«Мужчина полностью заперт в клетке. Он не привык, что с ним разговаривают. Ему остаётся только физическое действие».

А как вам вот попытка Тодоренко возложить на женщин ответственность за то, что им изменяют мужчины?

«Люди любят пожалеть женщину, которую обидел такой скотина-муж. Ну, это классика. Но и Бузова, и Дакота молодцы, что этим пользуются, выстреливают. Но так нельзя опускать мужиков, давайте дадим им слово. Давайте узнаем, почему Соколовский изменял. Может быть, вопрос не только к мужчине, но и женщине тоже?»

Из года в год, много дет подряд, я регулярно, систематически, громко, чётко и недвусмысленно говорю о необходимости поднятия духа русской женщины, возрождении в ней чувства собственного достоинства, самоуважения и внутренней силы, которая не зависит ни от какого мужика.

Я говорю об этом искренне, вкладываясь в каждое слово умом и сердцем. Говорю давно — ещё с тех пор, когда в нашей полусветской тусовке было модно сосать ртом в обмен на «ништяки», а не топить этим самым ртом за феминизм. Тоже в обмен на «ништяки», разумеется, но уже от рекламодателей.

А потом, спустя много лет, приходят они — тупые говорящие головы с пришитой волоснёй. Этим головам срать на женщин, но им надо быть в тренде. В тренде, который в своё время задала я: топить за достоинство, честь, самоуважение и независимость женщин.

И знаете что?

Я была бы не против группы поддержки. Даже в лице глупенькой и насквозь фальшивой Тодоренко. В конце концов, я привыкла к тому, что ввожу моду на что-то (например, на фитнес), а курятник тусовки и народ эту моду подхватывает.

Но всё-таки я хочу, чтобы последовательницы моих идей, толкательницы их в своих эскортограмчиках сами жили в соответствии с тем, что вещают, повторяя за мной, как попугаи.

Если топите за худобу и фитнес вслед за мной, то будьте добры заниматься спортом и быть худыми, а не как Собчак в своё время: вещает в инстаграмчике про свою тонкую кость, а у самой — рыхлая, широкая жопа сковородкой, руки-сардельки и трицепс тряпкой висит.

Или вот Регинка.

Я всё понимаю: у неё сейчас цель — отмыться во что бы то ни стало перед потенциальными рекламодателями соков и памперсов за слова в поддержку домашнего насилия над женщинами.

Но — ёлы-палы! — надо хотя бы попытаться поверить в то, за что ты так неискренне, преследуя корыстные цели, топишь.

А иначе случаются конфузы, как у Тодоренко. Даже в рамках одного предложения!

Регин, ты уж определись, кем ты участниц «Холостяка» считаешь: «красивыми самодостаточными независимыми девушками» или «лошадьми», участвующими в «скачках длинноногих и белозубых».

Какой-то понос из мыслей и слов в башке, честное слово.

Может, проще вернуться к истокам и продолжить молча в эту башку есть и пришивать к ней волосики?

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