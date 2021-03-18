 

Мнение: 7 лет назад Севастополь и Крым вернулись домой

18.03.2021, 21:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

7 лет назад Севастополь и Крым официально вернулись в состав России. Один из наиболее памятных дней в моей жизни.
День, когда ты понимаешь, что некоторые мечты имеют свойства сбываться. Особенно приятно, когда ты сам, хоть что-то сделал для этого.
Про изменения в обычной жизни в городе после Украины недавно уже писал https://colonelcassad.livejournal.com/6633148.html, но повторюсь, это важно, но это не главное – главное, что мы вернулись в Россию и избавились от постылой Украины, которая превратилась в нацистскую помойку.
И еще есть один такой неуловимый момент, когда ты ощущаешь, когда прямо вокруг тебя вершится история – это очень редкое и бесценное ощущение – чувство сопричастности к чему-то великому и значимому для очень многих людей.

Ну, за сбычу мечт! Всех с праздником и конечно ждем Донбасс, их мечта тоже должна осуществиться.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.12 / Анатолий Чубайс: Россия возьмёт у МВФ кредит на развитие пенсионной системы

06.12 / Личное: “Тонкая ниточка”

05.03 / Мнение: Кто зарабатывает на «группах смерти» в Рунете?

01.12 / Коронавирус в России: за сутки выявили 26,4 тысячи новых случаев заражения

09.11 / Эксперт раскрыл тактику Кремля в отношениях с Лукашенко: Давит и будет давить

29.12 / Загадочный огненный метеор наблюдали в небе над Вирджинией

25.08 / Суд приостановил производство по делу Навального о клевете на ветерана

07.02 / Маски надеть! – Личное мнение

05.09 / Мнение: Киев пригрозил Лукашенко «жесткими шагами»

27.11 / Вендиго – ужасающий зверь пожирающий человеческую плоть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска