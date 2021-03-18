Мнение: 7 лет назад Севастополь и Крым вернулись домой

7 лет назад Севастополь и Крым официально вернулись в состав России. Один из наиболее памятных дней в моей жизни.

День, когда ты понимаешь, что некоторые мечты имеют свойства сбываться. Особенно приятно, когда ты сам, хоть что-то сделал для этого.

Про изменения в обычной жизни в городе после Украины недавно уже писал https://colonelcassad.livejournal.com/6633148.html, но повторюсь, это важно, но это не главное – главное, что мы вернулись в Россию и избавились от постылой Украины, которая превратилась в нацистскую помойку.

И еще есть один такой неуловимый момент, когда ты ощущаешь, когда прямо вокруг тебя вершится история – это очень редкое и бесценное ощущение – чувство сопричастности к чему-то великому и значимому для очень многих людей.

Ну, за сбычу мечт! Всех с праздником и конечно ждем Донбасс, их мечта тоже должна осуществиться.

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