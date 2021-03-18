 

В Харьковской области неизвестные подорвали банкомат и украли деньги

18.03.2021, 21:48, Новости дня
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В Харьковской области в ночь на 18 марта неизвестные подорвали банкомат. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

По данным правоохранителей, преступники сорвали замок и проникли в отделение банка в поселке Ковшаровка Купянсого района. 

“Неизвестные привели в действие самодельное взрывное устройство, которое поместили в отделение выдачи купюр и завладели кассетами с деньгами. Сумма убытков в настоящее время устанавливается. В результате взрыва пострадавших нет”, – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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