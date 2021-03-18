Верховная Рада соберется, чтобы изменить график работы

В регламентный комитет Верховной Рады 18 марта поступило поручение спикера парламента Дмитрия Разумкова о срочном проведении заседания, на котором рассмотрят вопрос об изменении календарного плана сессии. Об этом пресс-служба ВР сообщила в Telegram.

“Вопрос согласован с руководителями всех фракций и групп. Изменение календарного плана предусматривает неделю с 29 марта до 2 апреля как работу в комитетах”, – отметили в сообщении

Следующие три недели будут не пленарным в связи с обострением эпидемиологической ситуации в Украине.

Председатель подкомитета по вопросам регламента, нардеп от “Слуги народа” Павел Фролов позже написал в Telegram, что внеочередное заседание состоится в 13.00 19 марта.

По информации Фролова, Рада рассмотрит два вопроса:

внесение изменений в календарный план пятой сессии ВР, предусматривающие приостановление пленарных заседаний до 13 апреля;

законопроект №5247, который предусматривает освобождение от ответственности производителей вакцин от COVID-19 и медиков за негативные последствия вакцинации.

В Украине за минувшие сутки выявили наибольшее с декабря 2020 года число больных COVID-19 – 15 053. Всего с начала эпидемии в стране подтвердили более 1,5 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 29 253 пациента, выздоровело более 1,24 млн человек.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса.

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