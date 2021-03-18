 

Украина заявила о намерении вооружить ВВС новыми американскими истребителями F-35

18.03.2021, 21:46, Разное
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Недавно в Сети было обнародовано заявление главнокомандующего военно-воздушными силами Украины Сергея Дроздова, анонсировавшего глобальные перемены в составе авиапарка российского соседа. По словам военного, все отечественные самолеты его страна заменит на европейские и американские.
Как заявил Сергей Дроздов, уже в ближайшей перспективе на вооружение поступят несколько истребителей четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen или F-15 Eagle производства Швеции или США. Однако, имеется неприятный для Украины нюанс: американский истребитель превратился в настолько устаревшую модель, что на родине он уже намечен к снятию с производства. Именно поэтому стремления украинской армии будут сведены к тому, чтобы ВВС пополнялись только самыми новыми моделями F-35 Lighting II. Впрочем, ряд западных экспертов сходится во мнении, что заявления главнокомандующего ВС Украины являются лишь блефом, направленным на отвлечение сограждан.

При этом специалисты выразили уверенность, что некая соль в стремлении Незалежной все же есть: дело в том, что вся военная воздушная техника, находящаяся в настоящий момент в ангарах Украины, является уже хламом и “летающими гробами”. Поэтому в ближайшее десятилетие от всех самолетов украинского производства стране придется отказаться. Об этом сообщают Nation-news.ru.



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