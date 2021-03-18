Специалисты сообщили, что у части вакцинированных пациентов по неизвестным причинам исчезают длительные симптомы COVID-19

Ученые заявляют, что некоторых пациентов, которые вакцинировались, по неизвестным причинам исчезли длительные симптомы коронавируса. Специалисты считают такое событие еще одним загадочным отчетом о затянувшемся заболевании.

История Арианны Айзенберг сообщает, что жительница испытывала мышечную боль, нарушение сна, усталость, туман в мозгу на протяжении 8 месяцев после болезни. Такая симптоматика типична для « длительного COVID». После получения второй дозы вакцины от коронавируса ее симптомы пропали. История является одной из нескольких, где описали подобный эффект. The Philadelphia Inquirer и Huffington Post тоже рассказали о людях, которые заметили улучшения симптоматики после COVID.

Даниель Гриффит, ученый Колумбийского университета, заявил, что около трети его пациентов з коронавирусом сообщали, что после вакцинации им стало намного лучше. Гез Мединджер, научный журналист, проводил опрос 473 дальнобойщиков среди групп поддержки в Facebook, и примерно у трети из которых, после вакцинации симптомы улучшились.

Также в небольшом опыте Бристольского университета Великобритании, который не прошел экспертного оценивания, изучали вакцинацию людей с длительной симптоматикой COVID. Исследователи давали вакцину 44 пассажирам дальнего следования и сравнивали их реакцию с группой дальнобойщиков, не получивших прививку. Было выявлено, что у вакцинированных пациентов произошли небольшие общие улучшения длительных симптомов заболевания. Но авторы заявляют, что подобные выводы могут быть связаны с эффектом плацебо.

Источник: glas.ru