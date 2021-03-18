 

Ученые рассказали о повышающих долголетие цельнозерновых продуктах

18.03.2021, 21:46, Разное
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Зарубежные исследователи провели анализ ряда исследований, на основании результатов которого выделили цельнозерновые продукты, наилучшим образом способствующие увеличению срока жизни человека. Такие свойства обеспечивают составляющим рациона защита от ряда опасных заболеваний.
В своей работе исследователи использовали материалы, охватившие 45 ранее проведенных исследований. При этом специалистами была найдена связь между употреблением людьми определенных видов цельнозерновых продуктов и снижением у них риска развития ряда онкологических и сердечно-сосудистых болезней. Наиболее полезными таким образом были признаны, отруби, хлопья для завтрака и цельнозерновой хлеб. Также немалую пользу для здоровья могут принести коричневый рис и цельнозерновые макароны. По словам экспертов, все вышеперечисленные продукты, кроме того, богаты клетчаткой, насыщение которой дает возможность человеку ощущать себя сытым и удовлетворенным.

“Было мало доказательств связи долголетия с очищенными зернами, белым рисом, обычным рисом или цельным зерном”, – добавили исследователи. Материалы научной работы были опубликованы в изданиях British Medical Journal и NHS.

Источник: profile.ru



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