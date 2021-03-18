Ученые рассказали о повышающих долголетие цельнозерновых продуктах

Зарубежные исследователи провели анализ ряда исследований, на основании результатов которого выделили цельнозерновые продукты, наилучшим образом способствующие увеличению срока жизни человека. Такие свойства обеспечивают составляющим рациона защита от ряда опасных заболеваний.

В своей работе исследователи использовали материалы, охватившие 45 ранее проведенных исследований. При этом специалистами была найдена связь между употреблением людьми определенных видов цельнозерновых продуктов и снижением у них риска развития ряда онкологических и сердечно-сосудистых болезней. Наиболее полезными таким образом были признаны, отруби, хлопья для завтрака и цельнозерновой хлеб. Также немалую пользу для здоровья могут принести коричневый рис и цельнозерновые макароны. По словам экспертов, все вышеперечисленные продукты, кроме того, богаты клетчаткой, насыщение которой дает возможность человеку ощущать себя сытым и удовлетворенным.

“Было мало доказательств связи долголетия с очищенными зернами, белым рисом, обычным рисом или цельным зерном”, – добавили исследователи. Материалы научной работы были опубликованы в изданиях British Medical Journal и NHS.

Источник: profile.ru