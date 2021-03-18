 

Аварийную посадку самолета под Москвой проверит следствие

18.03.2021, 21:42, Разное
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Днем 18 марта в столичном аэропорту Внуково совершил аварийную посадку иностранный бизнес-джет, передает телеканал “360”. Приземлялся он без одной стойки. шасси, завалившись на бок. Известно, что лайнер совершал технический рейс. На борту было пятеро членов экипажа, никто не пострадал. Тем не менее, произошедшее предстоит проверить следователям, чтобы принять решение начинать или нет официальное расследование.



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