Эксперт Казакевич предупредил Лукашенко о непредсказуемых последствиях

По словам эксперта, накопившиеся

за последние месяцы проблемы при любом незначительном сбое в системе могут

вызвать непредсказуемые последствия. Казакевич считает, что от народа можно ожидать появления новых форм

противостояния.

По его мнению, кризис в стране еще не закончен. А рейтинг Александра Лукашенко не растет. Он констатировал, что старое политическое поле разрушено.

Политолог заявил, что ухода Александра Лукашенко с должности президента Белоруссии хочет не только протестно настроенное общество, но и бизнес, и номенклатура, и даже силовики. Ведь все сейчас имеют большие денежные потери из-за нестабильной политической ситуации в государстве.

Андрей Казакевич отметил, что сейчас Александр Лукашенко остался один на один со

своими проблемами. Он добавил, что глава республики не может положиться ни на Россию, ни на кого-либо другого.