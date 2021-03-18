Адвокат рассказал о порядке получения Сноуденом гражданства России

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден будет получать российское гражданство в общем порядке, без льгот, сообщил его адвокат Анатолий Кучерена в эфире телеканала «Россия-24».

«[Эдвард] Сноуден идет [в очереди на получение гражданство] в обычном порядке, нет никаких льгот. То есть для того, чтобы ставить вопрос о получении российского гражданства, нужно прожить на территории РФ не менее пяти лет», – передает его слова ТАСС.

Ранее Кучерена сообщил, что документы для подачи заявления на гражданство РФ уже подготовлены, в скором времени Сноуден намерен подать заявление.

Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда – в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. РФ предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.

В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. В ноябре Сноуден заявил, что решил получить российское гражданство, чтобы не расставаться с сыном.