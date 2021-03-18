 

Адвокат рассказал о порядке получения Сноуденом гражданства России

18.03.2021, 21:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден будет получать российское гражданство в общем порядке, без льгот, сообщил его адвокат Анатолий Кучерена в эфире телеканала «Россия-24».

«[Эдвард] Сноуден идет [в очереди на получение гражданство] в обычном порядке, нет никаких льгот. То есть для того, чтобы ставить вопрос о получении российского гражданства, нужно прожить на территории РФ не менее пяти лет», – передает его слова ТАСС.

Ранее Кучерена сообщил, что документы для подачи заявления на гражданство РФ уже подготовлены, в скором времени Сноуден намерен подать заявление.

Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда – в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. РФ предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.

В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. В ноябре Сноуден заявил, что решил получить российское гражданство, чтобы не расставаться с сыном.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / Путин поручил усилить работу медиков по профилактике абортов в России

06.02 / На 92-м году жизни умер актер из “Звуков музыки” Кристофер Пламмер

24.10 / Украинский школьник стал сиротой после смерти родителей-медиков от коронавируса

26.08 / Украина закрывает границы для иностранцев из-за коронавируса

21.02 / В РФ выставили на продажу 51-летний экземпляр Chevrolet Corvette Stingray C3

17.01 / В Москве перекрыли Ленинградское шоссе по направлению к Шереметьево

01.10 / Политика: У российских выборов меняются традиции

26.11 / Банк РФ предостерег от уловок мошенников в связи с «черной пятницей»

31.07 / Кремль: Безосновательное задержание 33 россиян не соответствует союзническим отношениям Москвы и Минска

30.07 / Суд в РФ приговорил американца Тревора Рида к 9 годам тюрьмы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска