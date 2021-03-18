 

Норвегия отложила возобновление вакцинации препаратом AstraZeneca

18.03.2021, 21:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вакцинация препаратом AstraZeneca по-прежнему находится «на паузе», мы намерены проводить дальнейшие исследования случаев побочных реакций, сообщила директор норвежского института общественного здравоохранения Камилла Столтенберг.

«Мы полагаем, что пока рано делать выводы и подождем со своим решением до следующей недели. Вакцинация препаратом AstraZeneca по-прежнему находится «на паузе» до тех пор, пока у нас не будет исчерпывающей картины относительно сложившейся ситуации»,– цитирует РИА «Новости» Столтенберг.

Она заявила, что существует сотрудничество между медицинскими профессиональными кругами в Норвегии и за рубежом. «Мы ищем подсказки, связанные как с клиническими исследованиями, так и с тем, где была произведена вакцина и какие стороны участвовали», – отметила Столтенберг, посоветовав всем, кто испытал серьезные побочные реакции после вакцинации обратиться к врачу.

По словам директора норвежского агентства лекарственных средств Аудуна Хого, им известно о пяти случаях редко встречающего сочетания таких симптомов как образование тромбов, кровотечения и низкого количества тромбоцитов среди тех, кто прививался AstraZeneca. Он считает, что нельзя исключать, что это может быть связано с применением вакцины.

Ранее норвежские ученые раскрыли причину побочных эффектов от вакцины AstraZeneca. 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.

На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.10 / Алиев высоко оценил позицию РФ по Карабаху

17.12 / В строительных магазинах Европы нашли незаконно вырубленный лес из России

17.11 / Киев отказался пропустить гуманитарный груз в Донбасс

18.10 / Названа дата презентации нового ноутбука Apple

04.07 / Путин провел переговоры с президентом Киргизии

19.11 / Роскомнадзор потребовал от YouTube вернуть в тренды видео пропагандиста Соловьева

08.12 / Барац: Мы первые, кого победил Зеленский. Порошенко был второй

07.08 / Лукашенко не верит в скорый возврат Крыма Украине, а Донбасс считает не нужным ни Москве, ни Киеву

13.07 / Шарий обвинил Нацкорпус в нападении на дом главы штаба его партии в Харькове

20.07 / “У нас нет авансов, нас все время дергают”. Нардеп Третьякова пожаловалась на маленькую зарплату

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска