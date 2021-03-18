 

Мнение: О начале всеобщей мобилизации

18.03.2021, 21:36, Разное
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В воздухе пахнет грозой ©

Если слишком помногу играть «в войнушку», можно и заиграться. А потом ещё – и доиграться. Жаль, что эту закономерность упорно игнорируют российские власти, настойчиво продвигающие милитаризацию сознания населения, начиная чуть ли не с детского сада.

И вот уже дело идёт к тотальной мобилизации. Начало которой закреплено в официальных документах.

Власти задумали резко увеличить численность «Юнармии» – всероссийского патриотического детско-юношеского движения, созданного в 2016 году по инициативе Министра обороны Сергея Шойгу.
К 2030 году участниками «Юнармии» должны стала 3,25 млн детей. Это прямо следует из проекта Плана достижения национальных целей развития, который в начале марта правительство внесло в администрацию президента. Согласно документу, за ближайшие 10 лет численность движения, где, по официальной легенде, осваиваются азы начальной военной подготовки, а также развиваются «лидерские навыки» и «технические компетенции», должна вырасти в 4,2 раза.

Сейчас юнармейцами являются 775 тыс.человек. А по представленной в плане задумке властей, «юнармецами» должны стать 19% от текущей численности детей школьного возраста (16,8 млн человек на начало 2021 года). По сути, под ружьё поставят каждого пятого российского школьника.

Кто-то может сказать, мол, это всё – реинкарнация советской «Зарницы». И вообще, мальчишки любят поиграть в войнушку, пусть уж лучше так… Но в советское время участники той пионерской игры не ходили строем по Красной площади в военной уинформе, и не фоткались массово с боевым оружием в руках. Да и в плане военной подготовки те игры были на порядок скромнее нынешней.

Так кому сейчас понадобились миллионы юношей и девушек, прошедших Курс молодого бойца?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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