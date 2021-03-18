Мнение: Объёмы производства Спутника, слежка за водителями и разорение британской армии

1. В комментариях на днях возмущались, что хотя по общему числу вакцинированных Россия входит в топ-5, на душу населения мы не входим даже в топ-50. Мол, мы не можем сами себя обеспечить вакциной, а при этом пытаемся поставлять её в зарубежные страны. Недоколем, но вывезем.

Однако проблема не в дефиците вакцины. По последним данным, в России произведено уже 10 миллионов доз. Это в полтора раза больше числа вакцинированных (3,5 миллиона человек по две дозы), производство опережает текущие темпы вакцинации:

https://iz.ru/1137694/2021-03-16/okolo-10-mln-doz-vaktciny-sputnik-v-proizveli-v-rossii

Темпы выпуска вакцины, вероятно, будут наращиваться и далее. Вопрос скорее в низкой активности россиян, опасающихся делать прививки.

Что касается поставок Спутника V за рубеж, речь идёт прежде всего о разворачивании там производства по лицензии. Теоретически, те страны, у которых нет своей вакцины, но есть производственная база, могли бы не только обеспечить прививками себя, но и помочь России с её огромным населением, а также другим странам.

Однако некоторые наши отдалённые и не столь отдалённые соседи отказываются от Спутника V под давлением США. Очевидно, тем самым они наносят огромный вред и себе, и всему человечеству.

2. Новости цифровизации. В СМИ появились сообщения, что за российскими водителями будет установлена регулярная слежка:

https://nsn.fm/society/slezhku-za-voditelyami-nazvali-nezakonnoi

Российских автопроизводителей планируют обязать раз в минуту собирать информацию о местоположении, скорости и направлении движения машин, раз в полчаса — об усталости водителя, дорожных работах, снижении видимости. Как пишет «Коммерсант», раз в 15 минут всю информацию нужно передавать на платформу «Автодата» (разрабатывается НП «ГЛОНАСС» и рабочей группой НТИ «Автонет»). В сообщении будет VIN-номер машины, ее категория и экологический класс, а также расчетная грузоподъемность. Данные о собственнике при его согласии можно ввести в электронный ПТС. <…>

Примечательно, что автоконцерны обяжут выпускать машины с предустановленным оборудованием для сбора информации о передвижении, а его стоимость войдет в цену машины.

Что думаете, коллеги, как этому относиться? Есть ли россиянам что скрывать о своих перемещениях?

3. Похоже, в Великобритании начались свои 1990-е. У британской армии на фоне рекордного за 300 лет кризиса заканчиваются деньги:

https://lenta.ru/news/2021/03/16/f35b/

Истребитель пятого поколения укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B Lightning II разоряет Министерство обороны Великобритании, передает The Mirror заявление генерала Ричарда Данната, в 2006-2009 годы возглавлявшего генштаб Вооруженных сил (ВС) страны.

По его словам, стоимость одного F-35B Lightning II составляет 80 миллионов фунтов стерлингов (более 110 миллионов долларов) при цене летного часа, доходящей до 90 тысяч фунтов стерлингов (свыше 125 тысяч долларов).

По словам военного, подобные расходы «исказят оборонный бюджет на десятилетия», а проигравшими окажутся Сухопутные войска Великобритании. «Русские над нами смеются, американцы качают головами», — заявил военный, говоря о боеготовности британских ВС.