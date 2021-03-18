 

Guardian – в США за время пандемии зафиксировано почти 4 тыс. случаев проявления ненависти к выходцам из Азии — и это только официально

18.03.2021, 21:02, Новости дня
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В США почти за год пандемии было сообщено о приблизительно 3800 случаях проявления ненависти по отношению к американцам азиатского происхождения, пишет The Guardian. Между тем, как считают эксперты, данная цифра — это лишь небольшая доля от общего числа схожих инцидентов.


Reuters

Американцы азиатского происхождения за время пандемии сообщили о почти 3800 инцидентах на почве ненависти, пишет The Guardian со ссылкой на доклад некоммерческой организации Stop AAPI Hate, которая занимается случаями насилия, дискриминации и преследования. При этом, по мнению экспертов, данная цифра составляет лишь небольшую часть от реального числа подобных случаев.

Согласно опубликованному во вторник докладу, с 19 марта 2020 года по 28 февраля 2021 года во всех 50 штатах американцы азиатского происхождения не только получали в свой адрес словесные оскорбления, но и в некоторых случаях подвергались нападениям.

В частности, более 68% инцидентов были связаны со словесными оскорблениями, а 11,1% — с применением физической силы.

Помимо этого в докладе задокументированы случаи вандализма, преследований в интернете, дискриминации на рабочем месте, отказов в доступе к транспорту и различным заведениям.

Документ, который, среди прочего, содержит множество свидетельств пострадавших, опубликован на фоне растущего осознания происходящих в США случаев насилия в отношении людей азиатского происхождения, говорится в статье.

Так, в Окленде, штат Калифорния, 75-летний мужчина из Гонконга умер после того, как на него с целью ограбления напал человек, которого, по словам полиции, в прошлом уличали в издевательских выходках по отношению к пожилым азиатам. А ранее в этом году 84-летний таец Вича Ратанапакди был убит в Сан-Франциско в результате, по всей видимости, неспровоцированного нападения.



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