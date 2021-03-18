Niezależna – после выдворения российского журналиста Москва обвинила Варшаву в нарушении принципов свободы слова

После того как Польша запретила корреспонденту государственного телевидения РФ Евгению Решетнёву въезд на территорию страны, МИД РФ незамедлительно приписал Польше нарушение основных принципов свободы слова и шенгенского законодательства Евросоюза с целью сведения счетов с неугодными гражданами России, пишет Niezalezna.



Reuters

МИД РФ в ответ на запрет въезда специального корреспондента государственного телевидения РФ Евгения Решетнёва обвиняет польские власти в запуске очередной волны политических гонений на российских журналистов под надуманным предлогом «угрозы национальной безопасности».

Сейчас Решетнёву запрещён въезд на территорию страны на пять лет, а также на территорию всех государств Шенгенского соглашения — сроком на три года. Последний раз корреспондент был в Польше в январе 2020 года. Министерство утверждает, что Варшава стала часто использовать обвинения в шпионаже в качестве предлога для репрессивных действий в отношении журналистов. В пресс-релизе оно также сообщает, что в отношении Решетнёва осуществлён дезинформационный вброс о том, что он якобы занимается «деятельностью, выходящей за рамки работы журналиста», пишет Niezalezna.

В пресс-релизе внешнеполитическое ведомство также напоминает, что в отношении другого российского журналиста Леонида Свиридова была сфабрикована масштабная кампания противодействия осуществлению им журналистской деятельности. В конце 2014 года польский МИД по просьбе Агентства внутренней безопасности страны отозвал у него журналистскую аккредитацию, отмечает издание.

Леонид Свиридов — бывший корреспондент аккредитованного в Варшаве российского агентства РИА Новости. Много лет назад чешская пресса обвинила его в работе на российские спецслужбы. Сам Свиридов утверждает, что он не шпион, и грозится подать в суд за появление подобного рода информации. В интервью Gazeta Polska Codziennie в 2013 году Свиридов опроверг подозрения в этом. «Если вы в поиске какой-то ерунды, пожалуйста, не звоните мне. Меня это ужасно раздражает. Я не сотрудничаю со спецслужбами, ни с ФСБ, ни с ФБР», — заверил он. «Если что-то появится в вашей газете, я сразу же подам иск», — грозился он. Свиридов также пояснил, что его адвокатом в Чехии был Ян Черногурский, бывший премьер-министр этой страны и министр юстиции. В Польше он ссылался на своё знакомство с экс-премьером страны Лешеком Миллером.

МИД РФ также обвинил Польшу в нарушении основных принципов свободы слова и нарушении шенгенского законодательства Евросоюза для сведения счетов с неугодными гражданами России, резюмирует Niezalezna.