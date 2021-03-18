Fox News – «безопаснее уехать в Гондурас» — при демократах города США превращаются в рассадники криминала

Администрация Байдена заявляет о необходимости принимать иммигрантов из Центральной Америки, спасающихся от засилья преступности. Fox News напоминает, что американский город Балтимор, много лет находящийся под управлением демократов, по уровню убийств превзошёл Сальвадор, Гондурас и Гватемалу. Приманивая латиноамериканскую молодёжь, чтобы сделать из неё прислугу, Демократическая партия проявляет вовсе не сострадание, а цинизм, полагает телеведущий Такер Карлсон.

Невозможно не задаться вопросом: неужели они считают, что хоть кто-то верит хоть одному их слову? Наверное, им нет до этого дела. И уж точно им нет дела до страны, которой они вроде бы должны руководить. Это очевидно. Они перестали даже делать вид, что каким-то образом улучшают жизнь американских граждан. Куда проще орать американцам об улучшении жизни всего остального мира.

Вот почему им это так нравится: переключается внимание. (Конгрессмен США. — ИноТВ) Окасио-Кортес может чувствовать себя героиней, предлагая бесплатную медицину сальвадорцам. Человек, никогда не работавший, раздаёт чужие деньги. Обогащая иностранных граждан, Окасио-Кортес может не беспокоиться об американцах, жителях Куинса, чьим представителем и помощником ей положено быть по должности. Очевидно же, что о них она не беспокоится. Вы бывали в её избирательном округе?

Вы бывали в Детройте, или в Ньюарке, или в Окленде, или в Гэри, штат Индиана? Вот реальные города, которыми управляют демократы. Предполагается, что они должны их улучшать. Но эти города не стали лучше. По крайней мере, за 50 лет. Они стали гораздо хуже. Но власть имущие не задумываются над содеянным и уж тем более не просят прощения. Они просто идут дальше, они направляются в Афганистан, или в Ливию, или в Сирию, а теперь и в Сальвадор.

Мы надеемся, что добрые люди Центральной Америки готовы к «гуманности и состраданию» по версии Демократической партии. Почему бы им не съездить в Балтимор, чтобы посмотреть, как это выглядит на деле? В 2018 году город Балтимор превзошёл по числу убийств (на 100 тысяч человек населения. — ИноТВ) государство Сальвадор и, если уж на то пошло, такие страны, как Гондурас, Гватемала и даже Афганистан. Однако никто даже не подумал призвать Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях на помощь жителям Балтимора. А это следовало бы сделать! Никому из жителей Балтимора не предлагали убежище в Сальвадоре. И, кстати, если предложат, им стоит всерьёз рассмотреть это предложение! Потому что жить с MS-13 гораздо безопаснее, чем жить в Балтиморе.

И уж гораздо безопаснее было бы уехать в Гондурас. В 2018 году в 30 из 298 муниципалитетов Гондураса не было зарегистрировано вообще ни одного убийства. То же самое в Гватемале. И даже здесь, в Сальвадоре, в 14 муниципалитетах зафиксировано ноль убийств. Огромный прогресс по сравнению со многими нашими городами.

Вот идея. Если вы говорите нам, что некоторые районы Центральной Америки настолько опасны, что преступность следует считать гуманитарным кризисом… А именно это и считает администрация Байдена. Почему бы тогда просто не перевезти сальвадорцев, гондурасцев или гватемальцев в более безопасные районы их собственных стран? Такая мысль вообще приходила в голову кому-нибудь из профессиональных торговцев состраданием в администрации Байдена? По-видимому, нет.

Вместо этого, по жестокой иронии судьбы, они поощряют всех молодых, целеустремлённых людей в Сальвадоре, не имеющих семейных сбережений, уехать из страны на север — мыть нашу посуду и стирать наше бельё. Ну и где в этой программе сострадание? Разве это не эксплуатация народов Центральной Америки? Чем это полезно Сальвадору? Не полезно. На самом деле, это похоже на план McKinsey & Company. Это гротескно. Во имя урегулирования международного кризиса они, как обычно, ещё больше его усугубляют.

Сигнал, который администрация Байдена подала Сальвадору и соседним странам, не мог бы быть прозрачней: границы больше нет, мы её стёрли, приходите к нам! И люди в регионе это услышали.

Дата выхода в эфир 16 марта 2021 года.