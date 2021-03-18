Мнение: Просто киздец!

В сеть через Деркача слили новые записи прослушки Порошенко.

1. Запись переговоров Порошенко и Байдена, где Байден прозрачно намекает, что надо отобрать "Приват-Банк" у Коломойского.

2. Запись обсуждения отжатия "Приват-Банка" у Коломойского, где Порошенко требует от подчиненных как можно быстрее выполнять поручение Байдена не обращая внимания на закон.

Как утверждает миньон Коломойского Дубинский, которого выгнали из "Слуги народа", пленки сливает шайка Зеленского, которых он называет аферистами.

Особенно чудесное впечатление оставляет вторая запись, где матерящийся Порошенко, который говорит не на камеры исключительно на русском (как и все прочие "патриоты Украины"), поучает холопа, как по беспределу отжать у Коломойского "Приват-Банк".

Вторая запись особенно чудесно иллюстрирует результаты "Революции гидности".

Текстовая расшифровка:

Порошенко: Я сказал мне с утра привести, @лять, Куцика. Почему не привели?

Человек 1: Я сказал, что он находится в Администрации.

Порошенко: Ты @банулся что-ли (смеется)? Быстро приведи сюда Куцика. Алло!

Ворушилин: Здравствуйте.

Порошенко: Костя, я знаю, что уже получили, смотрят балансы… но если у тебя возникают проблемы, когда они сутки не могут подписать в Днепропетровске нотариуса…

Ворушилин:… (неразборчиво)… они потерял где-то два часа… (неразборчиво)… мы наверстаем это, проблема в том… (неразборчиво) все это надо разворачивать…

Порошенко: Костя, возьми к себе юристов! Потом быстро передай это за полчаса. Пусть Соловьева передаст Штапаку и скинь с себя "на" пробел "@уй" с себя эту @уйню. Костя, ты слышишь меня или нет?

Порошенко: Костя, возьми к себе юристов! Потом быстро передай это за полчаса. Пусть Соловьева передаст Шлапаку.

Порошенко: И скинь с себя "на" пробел "х@й" эту х@йню. Костя, ты слышишь меня или нет?

Порошенко: Вот я… Во-первых, если ты говоришь одновременно со мной, то ты меня не слышишь.

Порошенко: Вот у тебя самая важная задача! По бэйл-ину! Выписать по беспределу любую бумагу и передать все это Шлапаку.

Порошенко: Почему? У них есть мощная юридическая команда и из тебя сделают дурака. Сделай так, пожалуйста, как я говорю.

Порошенко: Очень тебя прошу. Три восклицательных знака! До конца дня передать.

Порошенко: Сейчас, чтобы Гонтарева, когда идет на коммуникацию, чтобы уже имела решение по Шлапаку, что они могли это объявить.

Порошенко: Делай и вовлекай ресурс правительства в эту структуру. Не оставляй себе все. Это горячий каштан.

Ворушилин: Хорошо. Я вас понял.

Порошенко: Так ты день потерял.

Ворушилин: Петр Алексеевич, еще не потерял. Дело в том, что любой…

Порошенко: Костя, когда в следующий раз ты решишь спорить с президентом, ты крепко подумай.

Порошенко: Если я тебе говорю, что ты день потерял, ты говоришь: "Есть. Так точно. Виноват. Исправлюсь".

Порошенко: Ты в каком звании закончил службу?

Ворушилин: Капитаном. Вот дорос…

Порошенко: Капитан? Значит, я готовлю приказ на разжалование до старшего лейтенанта.

Порошенко: Еще раз, бл@ть, ты будешь вести себя подобным образом, в условиях войны, следующим будет не лейтенант. А расстрел.

Ворушилин: Так точно. Понял.

Порошенко: Вот теперь "так точно, понял" – правильный ответ. Давай! Бл@@@@ть.

Порошенко: П@здец бл@ть. Не пускают в банк, потому что ни один нотариус в Днепропетровске отказывается завершить полномочия.

Климкин: Даа! Если в синагогу не зашел… Ну как же.

Порошенко: Просто киздец.

https://strana.ua/news/323432-poroshenko-materitsja-audiozapis-derkacha-iz-kabineta-na-bankovoj-video.html – цинк

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