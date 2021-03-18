“Путин несет ответственность за действия властей РФ”. В Еврокомиссии прокомментировали слова Байдена о Путине-убийце

Президент РФ Владимир Путин несет ответственность за преступные действия российских властей. Об этом заявила спикер Еврокомиссии Набила Массрали, комментируя заявление президента США Джо Байдена, утвердительно ответившего на вопрос, считает ли он убийцей Путина. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

“К сожалению, есть длинный список неудавшихся и завершенных покушений на убийство, совершенных против критиков и независимых фигур в России, включая политиков и журналистов. Многие из этих случаев не были расследованы, они остаются нераскрытыми, и нападавшие не были привлечены к ответственности”, – заявила она.

Массрали отметила, что в случае с покушением на российского оппозиционера Алексея Навального, а также на проживающего в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию Евросоюз ввел санкции против причастных.

“Российские власти также осуществили незаконные действия в Украине и оставили следы в других конфликтах по соседству с ЕС и за его пределами. Как президент Российской Федерации Владимир Путин в конечном итоге несет ответственность за политику российских властей и за их действия”, – сказала спикер.

В интервью ABC News, опубликованном 17 марта, Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей. Президент РФ на следующий день ответил американскому коллеге детской поговоркой: “Кто так обзывается, тот сам так называется”.

18 марта Путин предложил Байдену продолжить их заочную дискуссию в прямом эфире.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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