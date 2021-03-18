 

“Путин несет ответственность за действия властей РФ”. В Еврокомиссии прокомментировали слова Байдена о Путине-убийце

18.03.2021, 20:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент РФ Владимир Путин несет ответственность за преступные действия российских властей. Об этом заявила спикер Еврокомиссии Набила Массрали, комментируя заявление президента США Джо Байдена, утвердительно ответившего на вопрос, считает ли он убийцей Путина. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

“К сожалению, есть длинный список неудавшихся и завершенных покушений на убийство, совершенных против критиков и независимых фигур в России, включая политиков и журналистов. Многие из этих случаев не были расследованы, они остаются нераскрытыми, и нападавшие не были привлечены к ответственности”, – заявила она.

Массрали отметила, что в случае с покушением на российского оппозиционера Алексея Навального, а также на проживающего в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию Евросоюз ввел санкции против причастных.

“Российские власти также осуществили незаконные действия в Украине и оставили следы в других конфликтах по соседству с ЕС и за его пределами. Как президент Российской Федерации Владимир Путин в конечном итоге несет ответственность за политику российских властей и за их действия”, – сказала спикер.

В интервью ABC News, опубликованном 17 марта, Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей. Президент РФ на следующий день ответил американскому коллеге детской поговоркой: “Кто так обзывается, тот сам так называется”.

18 марта Путин предложил Байдену продолжить их заочную дискуссию в прямом эфире.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / Абхазия объяснила, почему не может выдать РФ убийц Япончика

26.06 / ВОЗ: в Европе зафиксирован новый всплеск коронавируса

16.02 / В честь вакцины «Спутник V» назвали алмаз весом более 100 карат

18.10 / Названа доля теряющих антитела к коронавирусу россиян

24.10 / Экс-председатель Еврокомиссии: Евросоюз – сам себе злейший враг

14.01 / После прививки Pfizer в ФРГ несколько человек заразились коронавирусом

17.02 / Операционную систему в смартфоне Nokia 8.3 5G обновили до Android 11

25.09 / На местных выборах в Украине будут бюллетени шести цветов

27.10 / Мусульман во Франции призвали игнорировать карикатуры на пророка

27.08 / Кандидатом в мэры Николаева от “Слуги народа” стала “рабочая баба” из диалога Корниенко и Арахамии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска