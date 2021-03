Гибралтар первым в мире вакцинировал взрослое население от COVID-19 – минздрав Британии

17 марта британская заморская территория Гибралтар первой в мире завершила вакцинацию взрослого населения против коронавируса. Об этом 18 марта сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, сообщает Sky News.

“Вчера Гибралтар стал первой страной в мире, завершившей программу вакцинации взрослого населения”, – сказал Хэнкок, выступая в парламенте.

“Yesterday Gibraltar became the first nation in the world to complete its entire adult vaccination programme” says Matt Hancock.

The UK provides vaccines to the oversea territory.

Read more here: https://t.co/r1pM4UIO0I pic.twitter.com/IfROly7Ug1

— Sky News (@SkyNews) March 18, 2021

Министр здравоохранения территории Саманта Сакраменто 4 марта заявляла в интервью Politico, что кампания вакцинации Гибралтара, получившая название “Операция “Свобода”, является одной из самых быстрых в Европе. Это обусловлено бесперебойными поставками вакцин из Великобритании, небольшой численностью населения и малой территорией. По ее словам, около 97% процентов жителей Гибралтара согласились на иммунизацию против коронавируса.

В Гибралтаре для вакцинации в основном используют препарат от COVID-19 Pfizer/BioNTech. Те жители, которые не могут получить уколы Pfizer/BioNTech по медицинским показаниям, делают прививки препаратом AstraZeneca. Закупает вакцины против коронавируса для Гибралтара Великобритания.

Согласно информации местного портала Gibraltar Panorama, на 18 марта первую дозу вакцины от COVID-19 получило 29 834 человека, второй укол – 20 147.

По данным Мирового банка, общее население Гибралтара составляет около 34 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным агентства Bloomberg, на утро 18 марта в мире ввели уже больше 400 млн доз вакцин против коронавируса.

