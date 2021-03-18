Россия собирается бурить дно Азовского моря для водоснабжения Крыма

Российские власти намерены пробурить скважины на дне Азовского моря для улучшения водоснабжения Крыма. Об этом на совещании у президента РФ Владимира Путина сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.

“Сейчас ведется активная работа по улучшению водоснабжения Крыма. Для этого строятся водоводы, а также бурятся артезианские скважины. Мы уже технически готовы запускать Бештерек-Зуйский водовод, а к 15 апреля планируем открыть около пяти дополнительных скважин”, – сказал Хуснуллин.

Он отметил, что параллельно ведется работа по разведке дополнительных источников воды.

“Сейчас продолжаем изучать возможность получения воды со дна Азовского моря. Мы провели определенные проектные работы и в апреле выйдем на бурение первых скважин”, – сказал Хуснуллин.

Вице-премьер РФ пояснил, что этот проект, как ожидается, позволит решить вопрос с обеспечением водой большей части полуострова. По его словам, под дном Азовского моря находятся огромные запасы воды.

“Мы в этом уже уверены, ключевой вопрос – на какой удаленности от берега и на какой глубине. Мы сейчас как раз с Росгеологией это очень подробно обсуждаем. Мы уже точно видим, что по методу добычи нефти можно воду добывать, и такой мировой опыт есть. Мы в Крымский водоканал попробуем подать эту воду”, – ответил Хуснуллин на вопрос Путина о возможностях метода.

Он уточнил, что “объемы этой воды будут понятны к июлю”.

Комплексный план по обеспечению водоснабжения Крыма и Севастополя, по словам Хуснуллина, предусматривает реализацию 14 мероприятий на сумму 48 млрд руб. ($651,4 млн). В том числе в план заложена возможность строительства опреснительных станций в случае, если остальные мероприятия не дадут необходимого объема воды.

До 2024 года в РФ планируют увеличить объем подачи воды в Республику Крым и Севастополь практически в два раза, до 300 тыс. м³.

“Несмотря на все последние заявления Украины, они опять заявляют, что нам что-то ограничат, у нас нет сомнений, что мы водой Крым и Севастополь полностью обеспечим”, – считает Хуснуллин.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию “Крым.Реалии”, эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от “Слуги народа” Юрий Аристов сообщил журналистам программы “Схемы” (“Радіо Свобода”), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что поставки пресной воды с материковой части Украины в оккупированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В конце 2020 года Аксенов заявил, что опреснение воды станет возможным минимум через несколько лет, но позднее признал, что “другого пути нет”.

—