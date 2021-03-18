 

Блинкен предупредил о санкциях компании, участвующие в строительстве “Северного потока – 2”

18.03.2021, 20:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Госдепартамент США призывает компании, участвующие в реализации газотранспортного проекта “Северный поток – 2”, прекратить работы, иначе они рискуют попасть под американские санкции. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном 18 марта на сайте ведомства.

“Как сказал президент [США Джо Байден], “Северный поток – 2″ – плохая сделка для Германии, для Украины и для наших союзников и партнеров из Центральной и Восточной Европы. Госдепартамент отслеживает усилия по завершению строительства газопровода и оценивает информацию о сторонах, которые, как представляется, причастны к этому”, – заявил Блинкен.

Газопровод он назвал “российским геополитическим проектом, направленным на разделение Европы и ослабление европейской энергетической безопасности”.

“Законодательство о санкциях, принятое Конгрессом в 2019 году и расширенное в 2020 году, пользуется значительной поддержкой двухпартийного большинства в Конгрессе. Администрация Байдена привержена соблюдению этого законодательства. Департамент повторяет свое предупреждение о том, что любое лицо, участвующее в проекте “Северный поток – 2″, рискует попасть под санкции США и должно немедленно прекратить работы на трубопроводе”, – говорится в заявлении.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км “с небольшим”, говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

23 февраля 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этому послужили возможные санкции по отношению к проекту со стороны США.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Развеян миф о вреде защитных масок

16.12 / COVID-19 в Украине. За сутки госпитализировали более 3 тыс. человек

09.02 / Сканер штрих-кодов для Android стал жертвой рекламы

19.02 / Маловероятно, что санкции из-за отравления Навального будут касаться российских бизнесменов – Bloomberg

18.09 / Россияне разлюбили золотые смартфоны

25.02 / Кабмин не проваливал никакого плана вакцинации, потому что сегодня нет вообще никакого правительственного плана деятельности – нардеп Бондарев

07.11 / Для дипломов вузов в РФ могут ввести «срок годности»

13.08 / США обвинили Иран в захвате судна в международных водах

09.10 / Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа

07.09 / В августе более полумиллиона украинцев впервые подключили к 4G – Минцифры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска