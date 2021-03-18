Блинкен предупредил о санкциях компании, участвующие в строительстве “Северного потока – 2”

Госдепартамент США призывает компании, участвующие в реализации газотранспортного проекта “Северный поток – 2”, прекратить работы, иначе они рискуют попасть под американские санкции. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном 18 марта на сайте ведомства.

“Как сказал президент [США Джо Байден], “Северный поток – 2″ – плохая сделка для Германии, для Украины и для наших союзников и партнеров из Центральной и Восточной Европы. Госдепартамент отслеживает усилия по завершению строительства газопровода и оценивает информацию о сторонах, которые, как представляется, причастны к этому”, – заявил Блинкен.

Газопровод он назвал “российским геополитическим проектом, направленным на разделение Европы и ослабление европейской энергетической безопасности”.

“Законодательство о санкциях, принятое Конгрессом в 2019 году и расширенное в 2020 году, пользуется значительной поддержкой двухпартийного большинства в Конгрессе. Администрация Байдена привержена соблюдению этого законодательства. Департамент повторяет свое предупреждение о том, что любое лицо, участвующее в проекте “Северный поток – 2″, рискует попасть под санкции США и должно немедленно прекратить работы на трубопроводе”, – говорится в заявлении.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км “с небольшим”, говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

23 февраля 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этому послужили возможные санкции по отношению к проекту со стороны США.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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