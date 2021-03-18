 

ЕС не будет выдавать паспорта вакцинации тем, кто привился “Спутник V” и Sinopharm

18.03.2021, 20:58, Новости дня
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Жители стран Евросоюза смогут получить паспорт вакцинации против коронавируса, который позволит путешествовать в другие страны, если прививки сделаны одобренными в ЕС препаратами. Об этом 16 марта сообщило Politico.

Российская вакцина  “Спутник V” и китайская Sinopharm не относятся к их числу.

ЕС при этом не запрещает странам-членам определяться с выбором вакцин для использования на  на территории своего государства.

Еврокомиссия 17 марта представила законопроект о введении цифровых COVID-паспортов, его должны одобрить Европарламент и страны – члены Европейского союза (ЕС). “Зеленый сертификат” будет выдаваться в трех случаях: если человек получил две дозы вакцины, имеет отрицательный результат теста на коронавирус (ПЦР или экспресс) или переболел COVID-19.

Европейское агентство по лекарственным средствам 8 марта призвало страны Евросоюза не торопиться с одобрением вакцины “Спутник V”. В интервью австрийскому телеканалу ORF глава правления EMA Криста Виртумер-Гохе заявляла, что проверки российского препарата со стороны агентства еще не завершены, для одобрения вакцины “Спутник V” недостаточно данных. В материале телеканала France 24 Виртумер-Гохе сравнила с “русской рулеткой” идею об экстренном одобрении российского препарата от COVID-19.

Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

В Евросоюзе вакцина “Спутник V” не одобрена. В России проходит массовая вакцинация отечественным препаратом. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 12 марта вакцину “Спутник V” одобрили для использования в 51 стране.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Брюсселе 17 февраля выразила удивление тем, что Россия предлагает другим странам “Спутник V”, не вакцинировав собственное население.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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