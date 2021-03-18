Данила Козловский провел премьерный показ картины «Чернобыль» в Новосибирске

За месяц до проката картины «Чернобыль» в Новосибирске Данила Козловский провел премьерный показ фильма. Актер объяснил поклонникам в микроблоге Instagram, почему релиз состоялся именно в этом городе.

Премьера картины «Чернобыль», созданной Данилой Козловским, должна была пройти в октябре прошлого года, но ее решили перенести. Показ фильма состоялся в Центре культуры и отдыха «Победа», после чего стартовал тур по стране. По словам актера, ему очень нравится Новосибирск, поэтому он решил впервые продемонстрировать свою работу тут.

Данила Козловский не только сыграл в ленте одну из главных ролей, но и выступил как сопродюсер и режиссер. Как отметил актер, это была его первая «живая» встреча со зрителями за последние три года. Вечер премьеры он назвал особенным, а людей, которые пришли посмотреть картину «Чернобыль», – прекрасными, удивительными и тонкими. Знаменитость признался, что он получил сильные эмоции и впечатления, а на вопросы, которые ему задали поклонники, пообещал ответить отдельным развернутым постом в своем микроблоге.

Как сообщают представители издания Newinform, перед созданием фильма Данила Козловский лично общался с людьми, которые были ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС и участниками тех печальных событий. Съемочный процесс стартовал в 2018 году, хотя подготовку к нему начали раньше. Актер сделал все для того, чтобы как можно глубже погрузиться в эту историю.

В прокат кинолента выйдет 15 апреля, а права на ее показ приобрели 35 государств, среди которых Китай, США и европейский страны.