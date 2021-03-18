Российские ученые сообщили о прорыве в лечении тяжелого генетического заболевания

Российские исследователи СВФУ имени Амосова смогли совершить прорыв в лечении тяжелой генетической болезни. Заболевание, которое несет высокий риск смерти младенцев – называется мукополисахаридоз-плюс.

Мукополисахаридоз-плюс считается генетической мутацией из-за которой дети погибают в раннем возрасте. Болезнь установлена только у 15 детей в мире, 13 из которых в Якутии и 2 в Турции. Александр Сергеев, президент РАН, рассказал корреспондентам подробности открытия.

Он считает работу ученых наивысшим достижением в мире. В процессе опытов в лаборатории СВФУ на генетическом уровне выделили мутацию, отвечающую за наследственное заболевание, которое представлено в Якутии больше, чем в остальном мире. Эксперт сообщает, что специалистами получены и практические рекомендации по решению разных задач, в том числе и по вовлечению огромного внимания и улучшения в работе с представителями мирового сообщества. Если опыты продолжат и будут предложены методы лечения мукополисахаридоза-плюс, то это станет «топовым» результатом.

Источник: iz.ru