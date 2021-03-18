Медики объяснили, является ли сыпь после вакцины от коронавируса нормальным побочным эффектом

Прививка от COVID-19 может спровоцировать появление различных изменений в организме, свидетельствующих о распознавании вирусного агента. Медики объяснили, является ли сыпь после вакцины от коронавируса нормальным побочным эффектом.

Программа вакцинации против против коронавируса распространяется на всех людей в возрасте 50 лет и старше. Великобритания была первой страной во всем мире, запустившей программу обязательной вакцинации. Вне условий испытаний вакцину от COVID-19 ввели 91-летней Маргарет Кинан 100 дней назад. Она стала первой, кто получил первую дозу препарата Pfizer-BioNTech. После нее было вакцинировано более 25 миллионов жителей Великобритании, пишет издание Express.

На прошлой неделе в нескольких странах Европы решили приостановить введение вакцины Oxford-AstraZeneca. Речь идёт об Австрии, Норвегии, Ирландии и Германии. Это связано с заявлением властей Австрии о том, что у одного из вакцинированных был диагностирован тромбоз, а спустя 10 дней после получения прививки он скончался. Ещё у одного человека была обнаружена тромбоэмболия легочной артерии.

В Европейском агентстве по лекарственным средствам и Всемирной организации здравоохранения связи между вакциной и появлением тромбов не выявили, призвав страны не прекращать её использования. После получения вакцины у некоторых людей возникали такие побочные эффекты, как крупная сыпь и появление отеков. Аллергическая реакция на препарат может включать зудящую кожную сыпь, одышку, отек языка или лица, заложенность носа, першение в горле. Это является нормальной реакцией организма на введение лекарственного средства, объяснили медицинские специалисты.

В большинстве случаев вакцина против инфекции переносится нормально, очень редко возникают вышеперечисленные реакции. Помимо аллергических проявлений вакцины от коронавируса чреваты такими побочными эффектами, как: озноб, болезненные ощущения в мышцах, суставах, головная боль, тошнота, повышение температуры, легкие симптомы гриппа, усталость; покраснение, боль или отек в области инъекции; слабость. Такие симптомы длятся обычно менее недели, однако, если они продолжились или усилились – следует обратиться в больницу.

Для людей с серьезными аллергическими реакциями не рекомендуется делать противокоронавирусную вакцину или проконсультироваться с иммунологом или аллергологом, прежде, чем соглашаться на введение прививки. Если после введения первой дозы препарата возникли головокружение, хрипы, отек лица, одышка, крапивница – повторно вводить вакцину нельзя, заключили британские медики.

Источник: www.express.co.uk