США потребовали от строителей «Северного потока – 2» прекратить работу

Компании, которые принимают участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2», должны прекратить эту работу, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Госдепартамент повторяет предупреждение, что любая организация, которая задействована в трубопроводе «Северный поток – 2», рискует санкциями США и должна немедленно прекратить работу над трубопроводом», – цитирует его заявление РИА «Новости».

По словам Блинкена, госдеп отслеживает усилия по достройке «Северного потока – 2» и оценивает информацию относительно участвующих в нем компаний.

«Как говорили разные администрации США, этот трубопровод – геополитический проект России, целью которого является разделить Европу и ослабить энергобезопасность Европы», – сказал госсекретарь.

Ранее глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс пригрозил санкциями участникам строительства газопровода. В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможности применения дополнительных односторонних санкций против участников проекта «Северный поток – 2», в том числе в отношении компании Nord Stream 2 AG.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие этапы осталось преодолеть до завершения проекта и когда он наконец может быть введен в эксплуатацию.