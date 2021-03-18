 

Псаки заявила об отсутствии информации о будущей беседе Путина и Байдена

18.03.2021, 20:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Нечего сообщить что-либо касательно будущих бесед лидеров, президент довольно занят в ближайшее время, сообщила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

«Я сообщу вам, если мы будем раздумывать над этим», – цитирует РИА «Новости» Псаки.  Она напомнила, что «президент уже беседовал с президентом Путиным, но есть мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал».

«Мы поддерживаем контакты с российскими лидерами, членами российского правительства на всех уровнях, но мне нечего сообщить вам что-либо касательно будущих встреч (лидеров)», – сказала Псаки, добавив, что «президент будет в Джорджии завтра и довольно занят».

Ранее Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. В четверг президент РФ Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны американского лидера Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. «Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. «И вот знаете, я вспоминаю, в дет стве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – добавил президент.

Ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.

Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / Садальский резко ответил сыну Высоцкого

28.08 / МВД: Больше половины мошеннических звонков идут из ближнего зарубежья

09.07 / Киев попросил НАТО усилить присутствие в Черноморском регионе

07.01 / «Атака настолько хороша, что это точно русские» – спецслужбы США считают, что хакерская атака на правительство США пришла из России

23.12 / “Это должен видеть только муж”. Жена продюсера “Квартал 95” Саливанчук оголила грудь

12.03 / От домашнего ареста до пожизненного. Кто из мировых лидеров оказывался под следствием и почему. Список

22.08 / В Госдуме предложили обеспечивать семьи автомобилем при рождении пятого ребенка

04.03 / Москвич за год зарегистрировал более 160 тыс. незаконных мигрантов

10.10 / ОМОН помешал сторонникам Фургала установить палатки в центре Хабаровска

10.11 / Стало известно вооружение отправленных в Карабах российских миротворцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска