Мнение: Россия прошла кризис лучше мира, рост реальных зарплат и кто хочет сменить работу

1. В 2020 году Россия оказалась впереди планеты Земля. Не всей планеты, но лучше среднего показателя по миру. Глобальная экономика в прошлом году серьёзно обвалилась, а вот российская упала не так глубоко:

https://lenta.ru/news/2021/03/05/kris/

Россия впервые за 30-летний постсоветский период прошла кризис лучше, чем остальной мир в целом. К такому выводу пришли эксперты института «Центр развития» Высшей школы экономики (ВШЭ) по итогам макроэкономического исследования.

Его авторы отмечают, что глобальная экономика в результате пандемии коронавируса в 2020 году упала в среднем на 3,5 процента. В то же время ВВП России сократился на 3,1 процента, что меньше, чем прогнозировалось. Для сравнения эксперты приводят пример 2015 года, когда экономика страны упала на два процента, в то время как мировой ВВП вырос на 3,4 процента.

В 2009 году российская экономика после мирового экономического кризиса показала снижение на 7,8 процента, когда мировой ВВП тогда снизился только на 0,1 процента.

Авторы исследования подчеркивают, что Россия впервые за 30 лет перенесла более мягкую рецессию, чем весь мир в целом, учитывая, что с глобальным кризисом сочеталось и сильное падение цен на нефть. По их оценкам, падение экономики помогли смягчить проведение политики бюджетного правила, таргетирование инфляции и антикризисные меры. Без них падение могло бы составить 7–8 процентов.

Курс российских властей на построение кризисоустойчивой экономической системы в целом сработал. У нас стабильные финансы, продовольственная безопасность и импортозамещение во многих отраслях. Источником проблем для России является скорее внешний мир, тогда как внутри страны базовый порядок уже наведён.

Разумеется, это не значит, что у нас нет проблем. Они есть, и порой серьёзные. Но Россия может решать эти проблемы спокойно, в плановом порядке, тогда как другие страны вынуждены барахтаться в судорожном режиме вечного кризис-менеджмента.

2. Коллега genby обновил свою табличку с данными о зарплатах в России после 1991 года. Согласно его подсчётам, реальные зарплаты (с учётом инфляции) в эпоху Путина выросли почти в 5 раз:

https://genby.livejournal.com/908861.html

3. К вопросу о роботизации. Больше всего недовольны своими рабочими местами и хотят их сменить представители именно тех специальностей, которые особенно подвержены риску масштабного человекозамещения:

https://lenta.ru/news/2021/03/12/rabota/

Большинство россиян (63 процента) заявили о готовности сменить текущее место работы. Соответствующие результаты показало исследование сервиса «Работа.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По данным специалистов, больше всего своими обязанностями недовольны представители сферы охраны (69 процентов), торговли (68 процентов) и транспорта (68 процентов).

Вроде бы, оно и неплохо. На плохих работах должны вкалывать роботы, им это будет по нраву.