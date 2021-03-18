Мнение: Мамам девочек о феминизме

Персонально для мам девочек хочу написать, чем опасен феминизм.

Феминизм – это социальное движение, направленное на борьбу за права женщин.

Феминизм исходит из убеждения, что у женщин до сих пор прав намного меньше, чем у мужчин, что мужчины попирают их права.

Поэтому симпатизируя феминизму и особенно становясь активной феминисткой, женщина принимает постулат, что мужчины – узурпаторы. И не какие-то отдельные мужчины, а мужчины в целом, как класс.

Это – самое плохое в феминизме и самое опасное.

Часто мамы девочек считают, что феминизм может предохранять их дочек от зависимости, от излишнего доверия мужчинам, от подчинения своим будущим мужьям. Мамам девочек кажется, что если дочка будет относиться к мальчикам настороженно, это защитит ее от разных бед.

Мамы девочек опасаются, что дочка будет слишком ведомой в отношениях с мужчинами, и надеются, что умеренный феминизм сподвигнет ее прокачивать собственные опоры. Примерно так же считают и папы. Многие мужчины поддерживают феминизм, считая, что таким образом ограничивают права других мужчин на женщин и защищают дочерей, сестер, подруг.

Вот почему феминизм популярен и большинству людей сложно увидеть в нем угрозу.

Какие-то отдельные перегибы, как кажется, есть везде, а в целом – нормальное движение, позитивное.

Взрослым женщинам и взрослым мужчинам кажется, что настороженность у психически здоровых девушек останется в адекватных рамках, не переходя во враждебность. Им кажется, что чрезмерное влечение, которое бывает у молодых женщин к мужчинам, и жажду слияния в любви это сделает меньше, а до негативного отношения к мужчинам не дойдет, инстинкт размножения помешает.

Люди не учитывают, что даже у животных инстинкт размножения сходит на нет, когда дело касается их безопасности. Если человек считает, что перед ним – опасный враг, о нормальном влечении не может быть речи. О болезненном, садо-мазохистском – возможно.

Думать, что враждебное отношение может помочь девушке стать самостоятельной, то же самое, что считать, что родителей нужно возненавидеть, чтобы стать независимым от них.

Так, кстати, тоже считают многие. Это популярное течение, пропагандирующее, что сепарация от родителей ради самостоятельности может начинаться с обвинения их. Инфантильные личности не представляют себе, как иначе можно отказаться от опеки, если не решить, что перед тобой – враг. Поэтому единственный способ слезть с родительской шеи они видят в том, чтобы поссориться с родителями, порвать с ним связь.

Инфантил верит, что все хорошее вызывает стремление к слиянию и чтобы прийти к сепарации, надо увидеть, что хорошее – это плохое.

Если такому инфантилу сказать, что здоровая сепарация от родителей начинается с осознания ответственности за свою жизнь и с благодарности им, со стремления вкладываться в семью на равных с другими взрослыми членами, инфантил не поверит. Какой дурак захочет вкладываться, если можно этого не делать? Зачем брать ответственность, если можно скинуть ее на других? Инфантил знает только одну причину встать на ноги – убежать от врага.

Вот почему хорошая идея о независимости женщин превратилась в такое вредное течение, каким является современный феминизм, в движение женщин против мужчин.

Женщины должны быть независимы как и другие взрослые люди. Девочку нужно ориентировать на самостоятельность, на ответственность за свою жизнь, на прокачку собственных опор. Но нельзя допускать, чтобы причиной для самостоятельности становилась враждебность к мужчинам.

Во-первых, никакой самостоятельности в этом случае не будет, будет поиск опор в феминизме и в сестринской солидарности. Во-вторых, это приведет не только к краху ресурсов любви, имиджа и семьи, но и к тревожности, депрессии, упадку сил, к разрушению всех ресурсов и как следствие – к психическим расстройствам. Если вы думаете, что только психически нездоровые люди погружаются в войну полов фанатично и с головой, вы не правы. На самом деле постепенное погружение в войну полов вызывает психические расстройства у изначально здоровых женщин.

Идея, что мужчины – враги женщин, стремящиеся отнять у них все права и сделать их своими вещами, обладает высокой токсичностью. Она способна отравить и разложить мозг. Настолько, что женщина вдруг найдет себя в аду, особенно если это молодая девушка и у нее пока не сложилась устойчивая картина мира. Окажется, что отец ее – абьюзер, мать – рабыня, окружающие женщины – несчастные жертвы с промытыми мозгами, не осознающие насколько они – корм, а мальчики и мужчины – нелюди, которых тестостерон делает агрессивными животными, а социум дает им власть над женщинами.

Почитайте, что пишут в феминистических сообществах, и вы узнаете, что феминистки живут в тылу врага. Им страшно не только общаться с мужчинами, им тяжело ходить на работу, где все мужчины – абьюзеры, им тошно разговаривать с женщинами-нефеминистками, потому что те не видят, как над ними надругалось мужское общество, они не могут читать классические книги, потому что авторы-мужчины – абьюзеры и сюжеты их лживые, они не занимаются имиджем, потому что не хотят сервировать себя как корм, они зациклены на идее борьбы и их “творчество” посвящено ненависти, поэтому бездарно, даже если изначально у женщины был талант. Увлеченные феминизмом живут войной и ведут партизанскую деятельность. И это вместо того, чтобы выстраивать с людьми обоего пола дружеские, профессиональные, творческие и иные связи.

Если ваша дочь – школьница или студентка и вы узнали, что она симпатизирует феминизму, поговорите с ней.

Она не вывалит вам сразу же все, что думает об отце, братьях и других мужчинах (ведь вы – рабыня патриархата), она начнет с чего-то жизнеутверждающего. Она скажет, что женщины должны думать о профессии и не стремиться замуж. Как бы вас ни обрадовало это заявление, уточните, считает ли она, что замужество мешает профессии. Она может сказать, что выйдя замуж, ей придется заниматься бытом. Скажите ей, что бытом ей придется заниматься в любом случае, она должна жить в чистоте, хорошо питаться, носить чистую одежду, но быт не мешает работе и даже помогает, поскольку человек лучше организует свою жизнь и окружает себя уютом. Ваша дочь может сказать вам, что муж захочет лишить ее собственных опор, объясните ей, что это ложное опасение. От опор человек отказывается сам, когда хочет перекинуть ответственность и опеку на другого. Всякий влюбленный человек хотел бы привязать к себе другого, но никому не нравятся паразиты, все хотели бы иметь рядом с собой яркую, интересную, сильную личность, и мужчины не меньше, чем женщины этого хотят. Отпуск по уходу за ребенком действительно становится этапом, когда женщина временно не может полноценно работать, но декрет – это не тюрьма, это интересный опыт и счастливое время, ребенок очень быстро растет, во время декрета нужно продолжать образование, заниматься другими ресурсами, и вскоре вернуться к работе. И если отношения с мужем будут хорошие, у нее всегда будет надежный и верный партнер, соратник и друг. Главное не видеть в нем ни родительскую фигуру, ни тем более врага, иначе никакого партнерства не получится.

Ваша дочь должна видеть в мужчинах друзей, а не врагов. Она не должна видеть в них потенциальных кормильцев, опекунов, родительские фигуры, плечо, на котором можно повиснуть. Но ради этого не надо видеть врагов. Только человек с паразитической психологией хочет виснуть на всех, кто ему не враг. Нормальная личность не хочет висеть на близких, хочет сама быть им опорой. Вот это нужно объяснять девочке.

Нужно показать, во что превращаются люди, которые придумали себе внешнего врага. Они сидят в засаде или даже в подполье вместо того, чтобы жить. На них никто не нападает, а они в обороне, и в какой-то момент своими действиями они могут спровоцировать в свою сторону агрессию. Часто девушки не замечают, насколько вызывающе они ведут себя с парнями, а получая враждебную реакцию, утверждаются в том, что к ним относятся с ненавистью.

Внешний локус, поиск внешнего врага, обладает для слабых личностей привлекательной силой. Они могут объяснить любые свои неудачи тем, что их подавляют, подчиняют и угнетают. Любой жизненный неуспех они оправдывают гендерным неравенством, любую дыру в ресурсах объясняют своим нежеланием плясать под дудку врага.

Она нищая? Потому что мужчины захватили экономику и у женщин – стеклянный потолок.

Она одинокая? Потому что мужчины хотят от нее подчинения и рабства.

Она некрасивая? Потому что не хочет угождать и сервировать себя.

Она неопрятная и грубая? Чтобы отпугивать сексуальных агрессоров.

Если вы не научите девочек с уважением относиться к мальчикам и другим девочкам, вы столкнетесь с проблемой их десоциализации, с фрустрацией их ресурсов, ведь все ресурсы социальны и все ресурсы связаны.

Ваша дочь должна хорошо учиться, хорошо выглядеть, хорошо себя чувствовать и хорошо общаться с другими, чтобы быть счастливой, и идеология, которая внушает идею о враждебности людей другого пола – экстремистская идея.

Когда Германия поддержала Гитлера, немцы были уверены, что ситуация не выйдет из-под контроля, что национализм останется в рамках нормального, здорового патриотизма, устранит перекос прав, даст коренным жителям больше возможностей. Никто не предполагал, что в стране разжигается пожар.

Мамы девочек полагают, что до вражды к мужчинам у их дочки не дойдет, просто она будет не столь доверчива.

Но любая враждебность обладает потенциалом роста, потому что всегда получает подкрепление и обратную связь.

Это заставляет враждебность все время расти по закону снежного кома. И вырастает ненависть, а с ненавистью – страх. Потому что если вы ненавидите кого-то, вы ждете ответной ненависти и боитесь.

Приведите примеры высказываний феминисток, друзья. Только без ссылок на имена, пожалуйста.

А мамы-папы девочек-подростков и студенток есть? Знакома проблема?