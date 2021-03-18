“Аль-капотня”: 5 причин посмотреть новый сериал от создателей “Полицейского с Рублевки” и “Глухаря”

На “Пятнице!” стартовал остросоциальный сериал “Аль-капотня” от создателей телехитов “Полицейский с Рублевки” и “Глухарь”. В нем хороший полицейский отдела по делам несовершеннолетних, которого играет Максим Костромыкин, спасает запутавшихся подростков от тюрьмы. Но делать это непросто — ему противостоит местный криминальный авторитет, который наживает на подростках свое незаконное богатство. Разбираем, почему стоит посмотреть премьеру “Пятницы!”.

Автор сериала — Илья Куликов

Режиссер, сценарист и шоураннер Илья Куликов известен по кинохитам “Полицейский с Рублевки”, “Глухарь”, “Мылодрама”, “Перевал Дятлова” и другим успешным проектам. Его идеям и чувству вкуса давно привыкли доверять. По словам Ильи, идея сериала “Аль-капотня” родилась из разговора с Николаем Картозией (продюсер и генеральный директор телеканала “Пятница!” — прим. ред.). Создатели хотели сделать отчасти детективную историю, но при этом простую и понятную всем — в ней должно быть больше жизни, чем детектива, со знакомым всем бэкграундом. Вспоминая подростковые годы, они сошлись на том, что в жизни любого подростка всегда есть человек, который олицетворяет собой справедливость. Как правило, это не самый приятный человек: например, полицейский в детской комнате милиции, который пытается тебя чему-то научить. Он кажется неприятным, злым типом, но потом ты понимаешь, что он действительно старался тебе помочь. Так у Куликова и родился персонаж Паша Кирсанов, и вокруг него появился проект “Аль-капотня”.

Молодой актерский состав

Главных героев “Аль-капотни” сыграли актеры Максим Костромыкин, Маруся Климова, Сергей Шаталов, Денис Васильев, Мария Староторжская. Лучшее в этом актерском ансамбле – это то, что мы увидим артистов, которые внимательно подходят к выбору ролей и поэтому не так часто появляются на экранах. А еще мы посмотрим на дебютантов – начинающих актеров, которые в сериале сыграют “сложных” подростков. Для некоторых из них “Аль-капотня” стала первым проектом в фильмографии. Возможно, эти имена уже завтра будут греметь на всю страну.

Кстати, актеры, сыгравшие в сериале, не понаслышке знают, что такое неприятности с законом и что значит жить в криминальном районе. Юность Максима Костромыкина прошла в Калининграде конца 1990-х – начала 2000-х, и в интервью изданиям он не раз рассказывал о жестоких нравах, которые тогда царили в городе.

“Аль-капотня” — это эстетика нулевых со знакомой каждому дворовой атмосферой

Настолько знакомой, что в сериале присутствуют документальные вставки, а криминальные дела списаны с реальных преступлений, которыми занимаются сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Каждая серия длится по 30 минут, при этом здесь есть место не только драме и проблемам, но и юмору. Так что смотреть “Аль-капотню” можно и после тяжелого трудового дня — сериал не будет грузить вас нотациями и нравоучениями.

Социальная тема, которая касается каждого из нас

Этот сериал – не про трудных подростков, а про трудные жизненные обстоятельства. Как сделать так, чтобы родители тебя услышали? И как вовремя понять, что твой ребенок встал не на тот путь? “Аль-капотня” отвечает на сложные вопросы и подростков, и взрослых. Нам показывают, что бывает, если дети живут сами по себе и никому не нужны — ни родителям, ни наставникам. В сериале это приводит к тому, что детей использует для своих целей местный криминальный авторитет Игорь (его играет Сергей Шаталов). Ему и будет противостоять Павел (Максим Костромыкин), которому действительно не все равно на запутавшихся подростков.

Для актрисы Маруси Климовой эта история также очень личная. Актриса призналась, что, будучи подростком, она не раз сталкивалась с непониманием родителей, боялась делиться с ними тем, что ее волновало. И она не хотела бы допустить подобной ошибки в будущем со своими детьми, потому что именно из-за недостатка общения и банального желания привлечь внимание родителей, на взгляд актрисы, дети и попадают в отдел по делам несовершеннолетних.

Нестандартные для российского кино образы полицейских

Главный герой сериала Кирсанов — руководитель отдела по делам несовершеннолетних, простой парень “с района”, который вырос и захотел бороться с преступностью. Он в свое время сам побывал “вне закона” и теперь искренне старается помочь подросткам сделать правильный выбор. Нетипичный выбор главного героя обусловлен желанием авторов проекта сделать его как можно более настоящим, похожим на нас с вами, а не на суперполицейских и следователей, каких мы обычно видим в российских сериалах. То же самое касается и главной женской роли, Полины – она не гениальная женщина-следователь, первая в своем деле, а просто девушка, проживающая свою жизнь на нелюбимой работе. Она не достигла успехов ни в карьере, ни в личной жизни, но она ищет себя и прячет внутри настоящие эмоции и переживания. О вопросах становления и череде трудных жизненных выборов и сняли сериал “Аль-капотня”.