Приглашенный редактор Стася Милославская о здоровом бодипозитиве, негативе в сети и шоу Victoria’s Secret

Красота в глазах смотрящего. Я хочу, чтобы однажды выражение “стандарты красоты” исчезло навсегда. Вообще жду тот день, когда все друг от друга отстанут и займутся своей жизнью. В меня очень часто летят камни: говорят, что я болезненно худая, изнуряю себя диетами и — самое главное — еще и пропагандирую это. Смешно. Они просто не читали 10 тайных фактов обо мне (смотрите их на сайте HELLO.RU).

Одно время я пыталась доказать каждому подобному критику, что у меня просто такая конституция, метаболизм, гены, я абсолютно здорова, ем чаще трех раз в день и ни в чем себе не отказываю. Сейчас я перестала кому-то что-то объяснять. Надоело тратить на это свою энергию и время.

Больше всего меня поражают люди, которые пишут (подчёркиваю — пишут, сказать такое у них смелости не хватило бы), что я тощая, страшная и все подобные эпитеты. Конечно, одно время в меня это сильно попадало. Было больно. Какая-то вселенская несправедливость, думала я. Вроде живешь себе живешь, никого не трогаешь, как и все: делишься какими-то фотографиями, а к тебе на страницу приходят люди и начинают писать обидные вещи. Я уверена в том, что здоровый счастливый человек никогда в трезвом уме не пойдёт писать негативные комментарии незнакомому человеку, пускай и публичному. Это удел слабых, обиженных и неудовлетворённых своей жизнью людей. Им надо не в комментарии в Instagram идти, а к врачу, к сожалению. Так что корни у этого явления лежат очень глубоко. И ведь у этих людей есть еще и потрясающий, словно оправдывающий их аргумент: “Ты публичная личность — терпи”.

Пару раз меня прорывало, я писала на эту тему длинный текст в блоге, но ситуация не менялась. А если ты не можешь изменить ситуацию — меняй отношение к ней. Так я в итоге и сделала.

Я люблю себя (очень), люблю своё тело, каждую косточку, складочку (и такие есть), каждый изгиб. Бывает такое, что я засматриваюсь на каких-то спортивных девушек, с рельефной фигурой, высоким ростом и формами — и про себя думаю “какой красивый пресс”. Но это не вызывает во мне чувства злости, зависти, я не начинаю копаться в себе, комплексовать, не перестаю себя любить — я лишь восхищаюсь ими.

Это восхищение из разряда того, что ты испытываешь во время моего любимого, но уже ушедшего шоу Victoria’s Secret. Это было так ярко, красочно, красиво. Каждое дефиле было похоже на праздник. В современные реалии, к сожалению, это шоу уже не вписалось. Я всё понимаю, мы все разные, а в шоу нам показывают двухметровых Адриану Лиму и похожих на нее девчонок.. Но ведь это была их фишка. Если в тебе такие длинноногие красотки вызывают бурю негативных чувств, у тебя всегда есть выбор — не смотреть на них. А еще лучше — начать прорабатывать такие эмоции внутри себя: почему тебя это задевает, причем здесь эти модели. Или опять же — обратиться к специалисту.

Я призываю к внимательному отношению к своему телу. А еще я за то, чтобы все друг от друга отстали, я — за здоровый бодипозитив. Без навязывания и агрессии. Я вообще за мир.