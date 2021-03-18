 

Мексика изъяла партию поддельной вакцины Sputnik Covid, готовую к отправке в Гондурас

18.03.2021, 20:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Таможенники и военные  обнаружили 1155 флаконов с более чем 5700 дозами  поддельной вакцины  внутри двух холодильников, заполненных льдом и газированными напитками. Экипаж самолета  и пассажиры  направлявшиеся  в Гондурас были задержаны и переданы  Генеральной  прокуратуре.

Posted by Harshit Sabarwal | AP, Mexico City

PUBLISHED ON MAR 18, 2021 

Медицинский специалист держит флакон с вакциной Sputnik V против коронавируса.  Москва, РФ (Reuters)

Мексиканские таможенники изъяли флаконы  с  якобы  вакциной  Sputnik V Covid-19 готовые к отправке в  Гондурас. Российское предприятие, финансировавшее разработку вакцины, заявило в четверг, что задержанная “вакцина” поддельная.

Согласно заявлению налогового агентства Мексики, опубликованному поздно вечером в среду,  изъятие  и  аресты  были проведены  на борту частного самолета в штате Кампече на побережье Мексиканского залива.

Таможенники и военные обнаружили 1155 флаконов с более чем 5700 дозами внутри двух холодильников, заполненных льдом и газированными напитками. Экипаж и пассажиры-гондурасцы были переданы в Генеральную прокуратуру.

Мексиканские официальные лица не назвали дозы поддельными, но Российский фонд прямых инвестиций в своем заявлении в четверг заявил, что после просмотра фотографий упаковки они установили, что вакцина поддельная.

«Анализ фотографий изъятой партии, включая дизайн контейнеров и этикеток, позволяет предположить, что это поддельное вещество, не имеющее ничего общего с оригинальной вакциной», – говорится в сообщении РФПИ. «При отправке также были нарушены протоколы упаковки и транспортировки официальной вакцины Sputnik V.

В нем  также  говорится, что Минздрав РФ будет сотрудничать с мексиканскими властями для анализа содержимого флаконов.

РФПИ также подключил к делу геополитику, заявив: «Это пример возможных провокаций против Спутника V, как российские официальные лица предупреждали на прошлой неделе. Правительство Мексики остановило и предотвратило эту провокацию, возможно, направленную на дискредитацию вакцины Sputnik V путем поставки поддельной вакцины».

Российские информационные агентства, финансируемые государством, на прошлой неделе процитировали анонимный высокопоставленный кремлевский источник, заявивший, что «США и их союзники» планируют «крупномасштабную информационную кампанию, направленную на создание предвзятого отношения» к российской научной продукции, предназначенной для борьбы с Covid-19. .

Источник сообщил, что якобы план состоит в том, чтобы описать Sputnik V как неэффективный и опасный, в том числе путем «инсценировки массовых смертей якобы в результате использования» вакцины.

Мексика начала вакцинацию людей Sputnik V в прошлом месяце и на сегодняшний день получила 400 000 доз.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.11 / Похудевшая Анастасия Ивлеева осмелилась показать фото в максимальном весе

20.10 / МВФ намерен устроить новый 1944-й год в мировой экономике

26.12 / Мнение: Почему прозрачность лучше тендеров

01.09 / Кабаева оскандалилась из-за Лукашенко

29.12 / Мэр сибирского города заразилась коронавирусом

30.06 / Мнение: Как нелегально пересечь границу РФ и Белоруссии

13.09 / Мигранты и Россия

22.09 / Почему он так делает? – 10 вопросов экспертам об аутизме

14.12 / В России приостановили выплату пенсий людям старше 65 лет

23.02 / Анастасия Волочкова призналась, кого считает настоящими мужчинами в РФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска