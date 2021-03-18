 

Washington Times – США собираются лишить Россию господства в Арктике

18.03.2021, 20:12, Новости дня
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Сухопутные войска США представили новую масштабную стратегию, в рамках которой планируется лишить Россию господства в Арктике, пишет The Washington Times. Среди прочего, Вашингтон намерен лучше подготавливать свои военные силы к выполнению долгосрочных миссий в экстремально холодных условиях.


Reuters

В рамках новой масштабной стратегии, цель которой — лишить Россию «господства» в Арктике, Сухопутные войска США собираются организовать в этом регионе новый штаб, а также намерены лучше подготавливать военные подразделения к выполнению долгосрочных миссий в экстремально холодных условиях, пишет The Washington Times со ссылкой на Пентагон.

Кроме того, Сухопутные войска США также намерены инвестировать значительные средства в улучшение качества жизни солдат, дислоцированных на Аляске и за её пределами.

Эти планы являются дополнением к более широкой арктической стратегии Министерства обороны США, опубликованной в 2019 году, и демонстрируют будущее, в котором Америка должна будет бороться со «всё более наглой» Россией и амбициозным Китаем, которые считают Арктику жизненно важным регионом для их долгосрочных целей в сферах экономики и национальной безопасности.

«В то время как большинство арктических стран являются союзниками США, великие державы, являющиеся конкурентами Америки, — РФ и Китай — разработали арктические стратегии с геополитическими целями, противоречащими интересам США, — говорится в документе. — Россия стремится укрепить суверенные претензии и контролировать доступ в регион. Китай стремится получить доступ к арктическим ресурсам и морским путям, чтобы обеспечить и поддержать свой военный, экономический и научный подъём».

В документе также указывается, что расширение физического присутствия КНР в Арктике в сочетании с растущими экономическими и военными амбициями РФ в этом регионе ярко демонстрируют, что обе страны имеют долгосрочные стратегические планы на этом направлении.

Как напоминает The Washington Times, РФ входит в состоящий из 8 стран Арктический совет, Китай же имеет в этой организации лишь «статус наблюдателя». При этом США отвергают территориальные и экономические претензии Пекина на этот регион.

Сухопутные войска США изложили список ключевых приоритетов, которые помогут Америке вернуть себе преимущество в регионе. В частности, планируется «создать арктические силы, готовые побеждать в длительных операциях при экстремально низких температурах, в условиях заснеженности и горной местности».

Помимо этого, Сухопутные войска США собираются вкладывать средства в разработку новой одежды и новых медицинских систем, необходимых для проведения операций в суровых арктических условиях, а также в разработку тяжёлой военной техники, способной лучше функционировать при экстремальных температурах.

Документ также предусматривает более тесное сотрудничество с арктическими союзниками и более широкую опору на «знания коренных народов», которые могут дать представление о местности и дикой природе в этом регионе, отмечается в статье.



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