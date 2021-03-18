Мнение: Новый ракетный город Ирана

Иран вчера представил свою очередную подземную ракетную базу, на этот раз вблизи побережья Персидского залива, откуда иранские ракеты могут наносить удары по целям на территории Аравийского полуострова и уничтожать цели в Персидского заливе в случае войны.

Подземные укрытия обеспечивают приемлемую выживаемость пусковых комплексов – как шахтных, там и мобильных, дабы они успели нанести противнику неприемлемый урон.

Иранские военные показали свой новый «подземный ракетный город» — бункер, используемый для хранения ракетного арсенала страны. Соответствующие видеозаписи появились в СМИ и социальных сетях.

Первым записи опубликовал иранский телеканал Press TV. В первом видеоролике демонстрируется «передовая ракетная площадка» — наземная часть базы, где располагается большое количество боевых комплексов иранской армии.

Второе видео сняли уже непосредственно в подземной части военного объекта, которую журналисты и назвали «ракетным подземным городом».

Кадры были сделаны во время открытия новой военной базы, куда с инспекцией прибыл лично командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хоссейн Салами. Во время своего визита иранский генерал отметил, что объект демонстрирует лишь малую часть обширного ракетного потенциала страны.

Военные также рассказали журналистам, что новый бункер оснащен современными средствами радиоэлектронной борьбы. Местонахождение базы не раскрывается, однако в минувшем 2020 году командование КСИР заявляло о создании «подземных ракетных городов» вдоль побережья Персидского залива.

Кадры с нового военного объекта — не первые, обнародованные Тегераном. Иранская сторона охотно демонстрирует свои боевые возможности и уже неоднократно публиковала видеозаписи, демонстрирующие арсеналы их подземных баз.

Так, в июне 2020 года, в период обострения отношений с США, иранцы показали фото и видео с базы, «скрытой под пятью слоями бетона».

В следующий раз «ракетный город» иранские СМИ вновь продемонстрировали в ноябре того же года.

Кадры с другой военной базы показали в январе 2021 года. Данный объект, как сообщалось, располагается под островом Ормуз.

Последние публикации появились как раз в преддверии ухода Дональда Трампа с поста президента США. В СМИ распространялись заявления о том, что уходящая в отставку администрация готовит удар по иранским территориям. Однако эскалации конфклита не произошло.

Не исключено, что новая военная демонстрация, так же как и наращивание объемов оружейного урана, используется Тегераном для достижения политических результатов.

В настоящее время возглавляемая Джо Байденом американская администрация демонстрирует намерения вернуться к договору о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), ограничивавшим ядерную программу Ирана.

Вашингтон требует от иранского руководства прекратить обогащение урана и вернуться к условиям сделки. Тегеран в свою очередь настаивает на том, что американцы первыми должны сделать шаг к возрождению ядерной сделки, выполнив свою часть условий СВПД — снять антииранские санкции.

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Демонстрация таких объектов, встроена в информационную политику Ирана, который таким образом показывает, что даже не располагая ядерным оружием, он имеет богатый инструментарий для нанесения урона США и их союзникам и сателлитам в регионе.

Разумеется, наличие ядерных боеголовок, при таком ракетном арсенале, в корне бы поменяло расклад сил в регионе. Поэтому на фоне постепенного выхода Ирана из ядерной сделки при отказе США идти на уступки, вероятность принятия окончательного решения по разработке ядерного оружия становится достаточно вероятной, тем более, что сотрудничество с КНДР может ускорить этот процесс. Корейцы отлично знают, как создавать ядерную дубинку в условиях враждебного окружения и суровых санкций. Ну а пока, Иран обходится обычными баллистическими и крылатыми ракетами.

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